Полиция начала проверку мигрантов на складе Wildberries в Электростали

Полиция начала проверку мигрантов на складе Wildberries в Электростали

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На складе Wildberries в Электростали правоохранительные органы начали проверку соблюдения миграционного режима сотрудниками компании.

Об этом РБК сообщила пресс-служба Wildberries.

«На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что склад продолжает работу в обычном режиме, а «текущая проверка не влияет на работу объекта».

Сортировочный центр в Электростали силовики уже проверяли в ноябре 2023 года.

Тогда компания предупредила, что из-за рейда возможны перебои с отгрузкой товара.

«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ «Электросталь». Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — сообщила тогда пресс-служба компании.