Минтруд предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантам

Минтруд предложил ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Соответствующий проект размещен на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов. По действующему законодательству трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе.

Согласно документу, работодатели будут заключать договоры «в порядке целевого организованного набора» с совершеннолетними иностранными гражданами при наличии разрешения на работу. «Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года», — говорится в проекте.

Если договор расторгается досрочно, то мигрант обязан покинуть Россию в течение 30 дней, если не заключит новый договор с другим работодателем, который участвует в целевом наборе. В случае получения разрешения на работу, иностранец должен в течение 30 дней предоставить документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.

«Ведомости» 21 марта сообщили, что Минтруд планирует создать структуру для целевого набора иностранных работников — публично-правовую компанию. Она фактически будет выполнять роль кадрового центра для российских компаний. Ее целью станет набор иностранных граждан для временных работ в России.