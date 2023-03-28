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Клишас не увидел необходимости в создании Россией аналога МУС

Сенатор Клишас не увидел необходимости в создании Россией аналога МУС
Сенатор Андрей Клишас напомнил, что у России есть собственная судебная система, которая, если понадобится, может выдать ордера на арест западных политиков. Поэтому аналог МУС Москве создавать нет необходимости, считает он
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

России нет смысла создавать новую структуру, аналогичную Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, так как ее собственная судебная система удовлетворяет всем требованиям, считает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор отвечал на вопрос РБК о том, целесообразно ли создавать аналог МУС, например, в рамках Союзного государства. «Это не нужно. Для того чтобы расследовать уголовные преступления, у нас есть своя собственная судебная система. Зачем нам создавать искусственные образования? Наша законодательная система позволяет выдавать ордера на арест западных чиновников в случае, если они нарушат наш закон», — пояснил он.

При этом Клишас напомнил, что Россия не признает действующими ордера на арест, выдаваемые МУС. «Поэтому зачем нам играть в их игру?» — добавил он.

«Это было бы бессмысленным действием (создание аналога МУС. — РБК). Ради информшума законы не принимают», — заключил парламентарий.

Палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. После этого СК России завел уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, участвовавших в выдаче ордера. В ведомстве усмотрели признаки следующих преступлений: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. В СК также сочли, что уголовное преследование российского президента и омбудсмена незаконно.

В Кремле после выдачи ордера напоминали, что Москва не признает юрисдикцию МУС, а в МИДе назвали действия суда «юридически ничтожными».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил на законодательном уровне запретить любую деятельность Международного уголовного суда на территории России. Однако Клишас счел такие действия излишними. «МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней», — сказал он.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Клишас Совет Федерации МУС Международный уголовный суд ордер на арест
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