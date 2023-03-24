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В Армении сочли конституционным признать юрисдикцию МУС задним числом

Конституционный суд Армении одобрил ратификацию договора о МУС задним числом
Власти Армении хотят ратифицировать договор о Международном уголовном суде с оговоркой, что он начнет действовать с 12 мая 2021 года. Минюст связал это с «агрессией» со стороны Азербайджана
Здание Международного уголовного суда
Здание Международного уголовного суда (Фото: icc-cpi.int)

Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны признание задним числом юрисдикции Международного уголовного суда и соответствующих обязательств Еревана перед ним, передает News.am.

Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования, пишет издание. 

Армения подписала Римский статут (договор о Международном уголовном суде, МУС) в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд Армении признал договор противоречащим Основному закону.

С тех пор Конституция Армении поменялась дважды. Правительство страны в конце 2022 года одобрило проект закона о ратификации Римского статута и решило вновь обратиться за разъяснениями в Конституционный суд, отмечает Arminfo.

Вместе с законопроектом правительство одобрило и декларацию о ретроактивном признании юрисдикции МУС. Это необходимо для того, чтобы полномочия Международного уголовного суда распространялись на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами, сообщал министр юстиции Армении Григор Минасян. В соответствии с предложенной оговоркой Римский статус вступит в силу с 12 мая 2021 года.

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