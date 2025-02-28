США дали согласие на назначение нового посла России

Послом станет глава департамента Северной Атлантики МИДа Александр Дарчиев, который работает в министерстве больше 30 лет. В 2014–2021 годах он был послом России в Канаде

Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

США передали России ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИДа Александра Дарчиева новым российским послом в Вашингтоне, сообщает министерство.

Это произошло на переговорах в Стамбуле 27 февраля. На встрече российская и американская делегации обсуждали финансирование дипмиссий, условия для работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости, изъятых в 2016–2018 годах, рассказывали ранее в МИДе. Госдеп США также сообщил, что стороны определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий.

Дарчиев участвовал в консультациях от России, а Соединенные Штаты представляла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер. Это уже вторые переговоры делегаций двух стран за месяц. Первые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, тогда стороны договорились восстановить численность персонала диппредставительств в Москве и Вашингтоне.

Дарчиев работает в министерстве с 1992 года. Он был начальником отдела департамента Северной Америки, замдиректора соответствующего департамента, пять лет служил советником посольства России в США, занимал пост советника-посланника. С 2014 по 2021 год был послом России в Канаде.

Предыдущим российским послом в США был Анатолий Антонов, он возглавлял дипмиссию семь лет. В октябре 2024 года дипломат вернулся в Россию, а позже стал советником главы ВТБ. МИД еще прошлой осенью сообщил, что определился с кандидатурой его преемника.

Посольство США в России с 2023 года возглавляет Линн Трейси, «Коммерсантъ» писал, что на этом посту ее может сменить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.