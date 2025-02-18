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Военная операция на Украине ,  
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Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств

Сюжет
Военная операция на Украине
Москва и Вашингтон намерены восстановить численность сотрудников посольств для избежания срыва переговоров по Украине, заявил Рубио
Вид на здание посольства США в Москве
Вид на здание посольства США в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне, заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.

«Если наши дипломатические каналы будут отключены, будет очень сложно последовательно обсуждать множество тем, включая некоторые не связанные с этим проблемы, которые могут сорвать более широкие переговоры по Украине. Поэтому необходимо внести некоторые улучшения в работу наших миссий, а также в окружающую среду и пространство, которые им предоставляются для работы, — сказал он. — Это то, к чему мы хотим быстро приступить, и важно подготовить почву для двух других вещей, которые мы хотим сделать».

Рубио назвал ключевой задачей в этих усилиях достижение соглашения «со всеми вовлеченными сторонами о приемлемом разрешении конфликта на Украине». «Благодаря этому мир не только станет лучше, но и, я думаю, появятся некоторые довольно уникальные возможности для сотрудничества с ними [россиянами] в областях, представляющих двусторонний геополитический интерес, и некоторые совершенно уникальные экономические возможности», — заключил он.

На вопрос журналистов о возможном снятии санкций с министра иностранных дел России Сергея Лаврова он ответил: «Мы просто еще не достигли такого уровня разговора, но по ходу дела нужно будет обсудить ряд тем. Мы еще не начали этот процесс. Сегодня мы просто договорились начать процесс обсуждения этих вещей».

Россия и США завершили переговоры в Саудовской Аравии
Политика
Фото:Артем Попов / ТАСС

Россия и США неоднократно обменивались высылками дипломатов. США лидируют среди всех стран Запада по числу высланных российских дипломатов с 2000 года — всего 225 человек. После начала военной операции на Украине министр иностранных дел Сергей Лавров оценивал уровень отношений с Вашингтоном как низкий, «их практически нет», ведется «нудный» диалог о работе посольств.

14 сентября 2023 года российский МИД объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, заявив о «противоправной активности и вмешательстве во внутренние дела России» со стороны американских сотрудников диппредставительства.

Сегодня впервые за длительное время состоялись переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. В них приняли участие Лавров, Рубио, а также помощник российского президента Юрий Ушаков, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, глава саудовского МИДа Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности королевства Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. На данный момент завершилась первая сессия переговоров, предстоит вторая — завершающая. Украина заранее отказалась признавать их итоги.

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Россия Саудовская Аравия США посольства Марко Рубио переговоры Военная операция на Украине
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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