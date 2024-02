Приднестровье обратилось к России за помощью. Что это значит

Съезд депутатов Приднестровья всех уровней призвал Россию принять «дипломатические меры по защите» непризнанной республики. В Москве на призыв отреагировали сдержанно. По оценке эксперта, реально на помощь ПМР и не рассчитывает

VII съезд депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе (Фото: Артём Кулекин / РИА Новости)

Что ждали от съезда

28 февраля в Приднестровье прошел съезд народных депутатов всех уровней, первый за 18 лет. За неделю до него в публичном пространстве появились предположения, что съезд обратится к России с просьбой принять Приднестровье в свой состав. А 20 февраля бывший глава службы связи, информации и СМИ Приднестровья Геннадий Чорба, не ссылаясь на какие-либо источники, написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с обращением к Федеральному собранию, заявит об удовлетворении этого запроса. Чорба обратил внимание, что такие съезды в Приднестровье проходят редко и на них принимаются значимые решения: в 1991 году съезд постановил создать не связанную с Кишиневом исполнительную власть, затем в том же году утвердил флаг, герб и Конституцию республики, а на последнем, в 2006 году, было решено провести референдум о независимости республики и ее дальнейшем вхождении в состав России.

22 февраля американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War — ISW) опубликовал «предупреждение», что Приднестровье может объявить референдум о присоединении к России. По оценке ISW, предлогом могла бы стать «предполагаемая необходимость защитить российских граждан и соотечественников в Приднестровье от угроз со стороны Молдовы или НАТО».

Первой на эти сообщения отреагировала граничащая с Приднестровьем Украина. 22 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил «Украинской правде», что эта информация не подтверждается.

«Я не уверен, что на следующей неделе приднестровцы, или кто там собирается, на это пойдут. Я не уверен в этом, скажу вам откровенно. Из той информации, которая есть у меня», — заявил три дня спустя на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский (цитата по УНИАН).

Накануне съезда о нем заговорили и в Кишиневе: спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что опасности эскалации и дестабилизации нет. «Будет пропагандистская акция... и, возможно, помимо газа, который они потребляют бесплатно, им еще что-нибудь перепадет. Мы призываем людей к спокойствию, в случае необходимости мы вмешаемся и сообщим гражданам», — заявил он 27 февраля в эфире Общественного телевидения (цитата по агентству IPN).

С аналогичным обращением за несколько часов до съезда выступил пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ. «Мы очень внимательно наблюдаем и подтверждаем, что приднестровский регион соответствует цели мира и безопасности Республики Молдова, — сказал он (цитата по Deschide.MD). — Это очередная пропагандистская акция, афера, которая не заслуживает прямых эфиров иностранных журналистов и напряженных заголовков в сводках новостей. Единственное напряжение сегодня — мрачный день на улице».

О чем Приднестровье в итоге попросило Россию

О присоединении к России на съезде не говорили. Депутаты приняли два документа — резолюцию и декларацию (их текст приводит агентство «Новости Приднестровья»). В резолюции депутаты обвинили Кишинев в «беспрецедентном экономическом давлении» на республику и заявили, что механизмов урегулировать ситуацию нет. Причиной такого заявления стали несколько недавних решений. Во-первых, в 2023 году молдавский парламент внес поправки в Уголовный кодекс (в СМИ они получили название «закон о сепаратизме»), согласно которым сепаратизм, а именно сепаратистами в Кишиневе считают тех, кто живет в Приднестровье, будут наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Во-вторых, с 1 января 2024 года Молдавия отменила льготы на импорт и экспорт товаров из Приднестровья и ввела для них таможенные пошлины.

«Экономика республики оказалась под бременем двойной оплаты таможенных пошлин, провоцирующим рост цен, разрушение крупного и малого бизнеса, нарушение традиционных торгово-экономических связей со множеством государств мира», — говорится в декларации, которая также содержит изложение ряда мер, которые съезд считает необходимым предпринять. Первый касается России: речь идет о том, чтобы обратиться к Совету Федерации и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы» (в первоначально опубликованном тексте слова «дипломатических» не было). Съезд указал, что в ПМР живут «более 220 тыс. граждан России», делегаты назвали «уникальным и положительным» «опыт российского миротворчества на Днестре», а Москву — гарантом и посредником в переговорах с Кишиневом.

Съезд счел нужным обратиться не только к российским властям — в следующих пунктах речь идет о запросах к генеральному секретарю ООН, участникам переговоров в формате «5+2» (ЕС, ОБСЕ, Россия, США и Украина + Приднестровье и Молдавия), ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее СНГ, Европарламенту и Международному комитету Красного Креста.

В Совете Федерации, комментируя обращение приднестровских депутатов, предположили, что Москва могла бы оказать ПМР гуманитарную помощь, правда, не уточнили, как именно (границы с Приднестровьем у России нет). «В обращении сказано, что 200 тыс. приднестровцев являются гражданами Российской Федерации, то есть может возникнуть угроза гуманитарной катастрофы. Если речь зайдет о том, чтобы оказать гуманитарную помощь Приднестровью, то, наверное, она будет оказана, — все-таки это наши граждане», — сказал РБК первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В МИД России обращение съезда прокомментировали сдержанно. «Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — заявили РБК дипломаты.

Что стоит за этим обращением и к чему оно приведет

Между Тирасполем и Кишиневом сейчас нет диалога, поэтому ПМР провела съезд и приняла декларацию с призывами в надежде, что это привлечет внимание союзников Молдавии — Евросоюза и США и подвигнет их на то, чтобы надавить на Кишинев, считает глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. На Москву же ПМР на самом деле не надеется, полагает он.

«Приднестровье во всех отношениях сейчас отрезано от России. Оно не может воспользоваться ее поддержкой ни в политическом, ни в экономическом, ни в финансовом плане. Поэтому у них, естественно, не могло быть никакого призыва о присоединении к России», — сказал РБК Манастырлы, обратив внимание, что в более спокойном 2006 году ПМР уже хотела войти в состав России, но Москва эту инициативу проигнорировала.

С поддержкой, о которой Приднестровье просит Россию, тоже много вопросов. «Хитрое приднестровское руководство решило оставить реализацию этих мер российской стороне, поскольку само не понимает, что можно было бы сделать», — отметил эксперт. По его оценке, документы съезда с российскими властями согласованы не были, в противном случае там были бы прописаны конкретные меры: «Москва, вероятно, знала о подготовке такого документа. Но, учитывая, что она далеко и занята на Украине, думаю, здесь имела место самодеятельность тираспольской администрации».

Что до Кишинева, то он действительно полностью контролирует импорт и экспорт приднестровских товаров, и это влияет на финансовое положение ПМР. Эксперт отмечает, что об экономических мерах Молдавия предупреждала заранее и многие приднестровские компании уже к ним адаптировались — например, зарегистрировались в Молдавии и теперь платят налоги и там, и в ПМР, экспортируя свои товары как молдавские позиции. «Проблема в основном касается среднего и малого бизнеса: Тирасполь не мог не сделать вид, что его это беспокоит, но, судя по тексту, каких-то реальных мер по давлению на Кишинев нет, — считает Манастырлы. — Власти региона провели такой съезд больше в морально-психологических целях — для сплочения населения и демонстрации, что власти не смиряются с текущим положением дел и активно пытаются бороться, чтобы привлечь к себе внимание международных игроков. Это была игра на повышение ставок, в которую Кишинев играть не стал».

Эксперт обращает внимание, что, несмотря на отсутствие диалога с Кишиневом, укрепить свое стратегическое значение в регионе Тирасполь все же смог: в 2023 году через Приднестровье проходит железнодорожный коридор, по которому украинское зерно может без остановок и досмотра попадать в Евросоюз; для Киева это особенно важно в условиях, когда границы Украины с Венгрией, Польшей и Словакией закрыты, резюмировал эксперт.