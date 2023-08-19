Как конфликт на Украине меняет армии Европы. Молдавия Страна в 2023 году более чем в полтора раза увеличила военные расходы

После начала военного конфликта на Украине Молдавия более чем в полтора раза увеличила свои оборонные расходы. А европейская помощь Кишиневу на эти цели сопоставима с оборонным бюджетом республики

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

«У Республики Молдова нет эффективного щита перед лицом опасности, потому что мы не развили надлежащий военный потенциал, не построили критические элементы инфраструктуры и не развили социальную устойчивость», — с таким признанием в апреле 2022 года выступила президент республики Майя Санду. Оно прозвучало на церемонии в честь 30-летия Главного штаба Национальной армии, через два месяца после начала Россией военных действий на Украине.

Что представляет собой молдавская армия

Ключевая задача вооруженных сил Молдавии — поддерживать территориальную целостность, однако, говорится в ежегоднике The Military Balance 2023 (его выпускает Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) ), размер армии так невелик, что в случае конфликта она сможет оказать «очень ограниченное сопротивление». По данным того же ежегодника, регулярные войска Молдавии насчитывают 5,15 тыс. человек, из которых в сухопутной армии 3,25 тыс., в воздушных силах 600, логистической поддержкой заняты 1,3 тыс. человек, в войсках карабинеров, которые поддерживают внутренний порядок, и военизированных формированиях служат 900 бойцов. В резерве находятся 58 тыс. человек. Речь идет именно о контролируемой Кишиневом территории — информацию о непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), у которой есть и свое Минобороны, и армия, ежегодник не приводит, указано лишь, что на этой территории находится около 1,5 тыс. российских военных.

В Молдавии действует служба по призыву — она длится один год, для выпускников вузов — три месяца. В последние годы в республике говорят о том, что на смену должна прийти служба по контракту, — процесс перехода на нее планировали завершить в 2021 году, но этого до сих пор не произошло. Однако, по словам Санду, с началом конфликта на Украине реформа молдавских вооруженных сил стала приоритетом.

«Понятно, что у нас не может быть большой армии, потому что мы маленькая страна. Но у нас должна быть армия, в которой было бы все необходимое для обеспечения безопасности народа и страны. А для этого нам нужно финансирование, и мы это сделаем», — сказала президент в апреле 2022 года. Реформа предполагает, что в армии будет больше контрактников, сократится число срочников, улучшится социальное обеспечение военнослужащих.

По данным The Military Balance 2023, в арсенале Молдавии есть следующие вооружения: 153 бронетранспортера,

219 артиллерийских установок,

три легких военных самолета — все советские,

шесть многоцелевых вертолетов,

три советских зенитно-ракетных комплекса С-125 «Нева». В ежегоднике отмечается, что собственных оборонно-промышленных мощностей, кроме необходимых для базового обслуживания техники, у республики нет. Отсюда запрос на внешнюю поддержку. В феврале на Мюнхенской конференции по международной безопасности Санду попросила НАТО помочь Кишиневу приобрести системы ПВО — это «нужно не только для Молдовы, но и для всего региона».

Сколько страна тратит на оборону

За последние 30 лет ежегодные траты республики на оборону не превышали 1% ВВП: по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), наибольшего значения (0,93% ВВП) этот показатель достиг в 1995 году. При этом страна находится в состоянии замороженного конфликта с непризнанной ПМР. В 2022-м, согласно оценке SIPRI, Кишинев выделил на оборону $40,1 млн (данные в постоянных ценах 2021 года), или 0,32% ВВП.

В декабре 2022 года министр обороны республики Анатолий Носатый заявил, что в 2023-м молдавский военный бюджет вырастет на 650 млн леев (около $36,8 млн), или на 68,2% в текущих ценах год к году. Средства пойдут в основном на модернизацию ПВО — по словам министра, пока речь идет лишь о закупке радара, его республика сможет получить не раньше чем через год. Носатый подчеркнул, что нормальный военный бюджет должен составлять 1–2% ВВП. «Пока мы не проясним свое будущее — останется ли Молдова нейтральным государством, или граждане захотят пойти по другому пути, и пока мы придерживаемся нейтралитета, — нужно заботиться о секторе нашей обороны», — заявил он на форуме евроинтеграции Молдавии (цитата по NewsMaker).

По подсчетам SIPRI, в 2022 году общемировые военные расходы увеличились на 3,7% и достигли рекордных $2,24 трлн (2,2% глобального ВВП). Это данные с поправкой на инфляцию, которая в некоторых странах достигла в 2022 году рекордных значений. Без учета инфляции глобальные расходы на оборону выросли на 6,5%. В пятерку лидеров с наибольшими расходами вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия: в сумме их траты составили 63% общемировых. Военные расходы Украины выросли на 640%, до $44 млрд (34% ВВП), не включая военную помощь из-за рубежа. В целом больше всего траты на оборону увеличились в Европе (плюс 13%, до $480 млрд), следом идут Ближний Восток (плюс 3,2%), Азия и Океания (плюс 2,7%) и оба американских континента (плюс 0,3%). В Африке расходы сократились на 5,3%.

По оценке молдавского Минобороны, всего на модернизацию национальной армии надо около $270 млн. В 2023 году Кишинев планирует получить на эти цели от Евросоюза €87 млн (около $95 млн, то есть больше, чем собственный оборонный бюджет Молдавии в 2023 году). Эти средства ЕС выделил из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), который действует с 2021 года. «Есть и другие цифры, которые нельзя называть публично, в том числе из-за коммерческой тайны. Например, закупка систем ПВО не была в приоритете еще совсем недавно, но инциденты прошлого года заставили пересмотреть наше мнение, а это потребует средств», — сказал госсекретарь Минобороны Валериу Мижа (цитата по «Интерфаксу»).

К середине года Кишинев в рамках помощи EPF получил оборудование для саперов и медицинской службы. Оно включает дроны, ноутбуки, защитные костюмы для саперов и хирургические наборы общей стоимостью €7 млн (около $7,6 млн). До конца года, по словам Носатого, должна поступить партия автомобилей медицинской помощи и другое медоборудование. Также в августе Кишинев сообщил, что получил оборудование от США на сумму $3 млн, а также партию бронежилетов, касок и автомобилей из Румынии.

Может ли быть пересмотрен нейтральный статус республики

На уровне риторики Молдавия активно поддерживает Украину: в мае 2022 года она выделила стране 67,5 млн леев (около $3,5 млн) гуманитарной помощи. Но вооружения Кишинев не передает. Весной 2022 года в украинских СМИ появилась информация, что в первые дни конфликта Киев попросил молдавские власти передать или продать ему свою боевую авиацию, в частности списанные истребители МиГ-29, находящиеся на авиабазе в селе Маркулешты на севере страны, которые Кишинев пытался продать на аукционе.

По информации «Европейской правды», Молдавия отказала с формулировкой «мы не хотим раздражать Россию». Санду в апрельском интервью утверждала, что эти самолеты неисправны и что помочь Украине вооружениями Молдавия не может: во-первых, современной военной техники у нее просто нет, во-вторых, ограничения на такую помощь накладывает нейтральный статус республики. «Мы можем помочь им в других областях, но есть страны, которые намного лучше нас оснащены и могут помочь Украине в военном отношении. МиГи не функционируют, и это основано как на бесхозяйственности, так и на коррупции», — пояснила президент.

Статус «постоянного нейтралитета» зафиксирован в ст. 11 конституции Молдавии — пересмотреть его, согласно ст. 142, можно только на референдуме. В основном законе также сказано, что республика «не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств». Но нынешние власти не исключают, что страна от такого статуса может отказаться, на это указывают заявления министра обороны и президента.

«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы как государство придем к выводу, что нам нужно изменить нейтральный статус, это должно произойти через демократический процесс», — сказала Майя Санду в интервью Politico в январе.

Судя по опросам, запроса на такие перемены среди граждан сейчас нет. В июле большинство опрошенных, 60,3%, высказались против вступления в НАТО (за — 28%), сообщает NewsMaker, ссылаясь на совместное исследование молдавских Института европейской политики и реформ и центра социологических исследований CBS Axa; 59,2% опрошенных выступили за вступление в Евросоюз (против — 31,6%) — статус кандидата Молдавия получила вместе с Украиной в 2022 году.

Это не отменяет сближения республики с Североатлантическим альянсом. В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе союзники решили усилить поддержку Молдавии, с того же года она участвует в программах альянса, которые позволят увеличить оперативную совместимость ее армии с силами альянса. В 2017-м по просьбе молдавских властей в Кишиневе был открыт офис связи организации. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, это «небольшое гражданское бюро, а не военная база, его задача — сотрудничество, а не навязывание натовских приоритетов или членства в НАТО».

В 2022 году на саммите в Мадриде члены альянса также согласовали пакет мер поддержки, расширенный набор такой помощи был одобрен в феврале 2023 года. В соответствии с ним НАТО помогает стране укрепить потенциал в областях обучения и логистики, управления человеческими ресурсами, киберзащиты и стратегических коммуникаций. На саммите 2023 года в Вильнюсе НАТО это подтвердило.