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Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней

Президент Украины Зеленский: зерновая сделка будет продлена на 120 дней
Срок действия соглашения завершался 19 ноября. Сделка продлена по согласию Украины, ООН и Турции. О согласии России пока не сообщалось
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Зерновая сделка, обеспечивающая вывоз сельхозпродукции из Украины по Черному морю, будет продлена на 120 дней, сообщил президент страны Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

«Вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал он. 

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter добавил, что Киев внес предложение продлить сделку на один год (ранее с таким же намерением выступала Анкара) и расширить ее охват на порт Николаева. Сейчас вывоз зерна осуществляется из Одессы, Южного и Черноморска.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Агентство Bloomberg 15 ноября со ссылкой на источники сообщило, что Москва, вероятно, также продлит зерновое соглашение. В Кремле пообещали «своевременно» сообщить о решении. Источники «РИА Новости» и ТАСС заявили 17 ноября, что переговоры по продлению сделки еще идут. Ее действие должно закончиться 19 ноября.

Соглашение было подписано в Стамбуле в июле этого года. Турция и ООН выступили посредниками, Россия и Украина подписывали соглашение с ними, а не друг с другом.

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Документ включал две части: одна касалась вывоза украинской сельхозпродукции, другая — снятия ограничений на экспорт аналогичной российской, а также удобрений.

Материал дополняется

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Зерновая сделка Украина Турция ООН
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