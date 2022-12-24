Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 15:49
На Украине заявили о снижении урожая зерновых на 40% Экономика, 15:48
Минобороны России отчиталось о трех сбитых вертолетах и самолете Украины Политика, 15:41
Умер второй за месяц бывший французский гонщик «Формулы-1» Спорт, 15:38
Как защитить свой капитал во время кризиса. Инструкция Pro, 15:28
The Sun узнала, что Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца Политика, 15:21
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 15:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Орбан заявил, что занял «сторону венгров» в конфликте России и Украины Политика, 15:01
Эксперты сообщили о снижении импорта транквилизаторов в Россию Общество, 15:00
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России в парном катании Спорт, 14:51
Забыл зайти в отдел кадров: почему это больше не проблема РБК и Trivio, 14:51
Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала» Общество, 14:47
Драги заявил, что только Путин может закончить боевые действия на Украине Политика, 14:35
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 14:22
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили о снижении урожая зерновых на 40%

Директор Украинской зерновой ассоциации заявил о снижении урожая зерновых на 40%

На Украине урожай зерновых по итогам 2022 года снизился примерно на 40%, заявил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает «Страна.ua».

Предполагается, что урожай в этом году составит 65–66 млн т. В прошлом году, по данным Государственной службы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур составил 107,38 млн т. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко указывал, что это был рекордный показатель за всю историю Украины.

Основной причиной снижения урожайности Иващенко назвал военные действия: они привели к снижению посевных площадей, а проблемы с экспортом зерна «разорвали цикл» и снизили доходы аграриев, которые не могли закупать удобрения для посевов.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле допустил двукратное сокращение урожая зерна. «Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», — написал он.

После начала спецоперации на Украине экспорт пшеницы из портов страны оказался заблокирован. Минобороны России заявляло, что суда с зерном не могут выйти из портов из-за украинских мин и риска обстрелов. Западные страны предупреждали о риске глобального голода, генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал снять часть санкций с России, чтобы не допустить продовольственного кризиса.

В июле Россия и Украина по отдельности подписали соглашение с Турцией и ООН по созданию безопасного морского коридора по вывозу зерна из украинских черноморских портов. Вторая часть сделки подразумевала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия.

Читайте на РБК Pro
Банки ЕС отказывают россиянам в обслуживании. Как защитить свои права
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Глава АКРА — РБК: «Не все богатые россияне хотят вывести деньги на Запад»
«О боже, им нужен именно я»: как топ-менеджеру пройти собеседование

В ноябре Украина запустила программу Grain from Ukraine. Зеленский говорил, что страна в рамках этой инициативы намерена отправить до конца весны 60 кораблей с продовольствием в страны Африки и Азии, чтобы «предотвратить голодную смерть минимум 5 млн жителей в мире». По словам украинского президента, первое судно по программе Grain from Ukraine вышло в Эфиопию в середине ноября, оно транспортирует 27 тыс. т пшеницы.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
зерно урожай Украина Зерновая сделка
Материалы по теме
В ООН спрогнозировали массовый голод из-за продовольственного кризиса
Общество
В МИДе заявили о необходимости корректив в зерновой сделке
Экономика
Эрдоган посчитал зерновую сделку примером «дороги к миру» на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter