На Украине заявили о снижении урожая зерновых на 40%

На Украине урожай зерновых по итогам 2022 года снизился примерно на 40%, заявил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает «Страна.ua».

Предполагается, что урожай в этом году составит 65–66 млн т. В прошлом году, по данным Государственной службы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур составил 107,38 млн т. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко указывал, что это был рекордный показатель за всю историю Украины.

Основной причиной снижения урожайности Иващенко назвал военные действия: они привели к снижению посевных площадей, а проблемы с экспортом зерна «разорвали цикл» и снизили доходы аграриев, которые не могли закупать удобрения для посевов.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле допустил двукратное сокращение урожая зерна. «Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», — написал он.

После начала спецоперации на Украине экспорт пшеницы из портов страны оказался заблокирован. Минобороны России заявляло, что суда с зерном не могут выйти из портов из-за украинских мин и риска обстрелов. Западные страны предупреждали о риске глобального голода, генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал снять часть санкций с России, чтобы не допустить продовольственного кризиса.

В июле Россия и Украина по отдельности подписали соглашение с Турцией и ООН по созданию безопасного морского коридора по вывозу зерна из украинских черноморских портов. Вторая часть сделки подразумевала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия.

В ноябре Украина запустила программу Grain from Ukraine. Зеленский говорил, что страна в рамках этой инициативы намерена отправить до конца весны 60 кораблей с продовольствием в страны Африки и Азии, чтобы «предотвратить голодную смерть минимум 5 млн жителей в мире». По словам украинского президента, первое судно по программе Grain from Ukraine вышло в Эфиопию в середине ноября, оно транспортирует 27 тыс. т пшеницы.