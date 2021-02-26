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Дело Навального ,  
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Навальный рассказал о прогулках под техно и ретромузыку в СИЗО

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о прогулках в СИЗО «Матросская Тишина» под радио «Ретро».

«Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню — по часовой стрелке, другую — против. Так как радио «Ретро» (играет всегда только оно) охватывает 70-е, 80-е и 90-е, то иногда играет техно (вы знали, что я очень люблю техно?). Под обычную музыку я просто иду, а под техно — иду и мотаю головой в такт», — рассказал он (слова опубликованы в Instagram оппозиционера).

По словам Навального, в эти моменты он представляет себя героем знаменитого скетча с Джимом Керри, где они танцуют под песню What is love. Оппозиционер уточнил, что радио играет очень громко, чтобы было невозможно перекрикиваться.

Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина»
Политика
Алексей Навальный

Накануне стало известно, что Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина». По мнению адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.

Позже член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что Навального этапировали в колонию общего режима.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. ФСИН заявила, что Навальный нарушил условия испытательного срока, поскольку не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, и потребовала заменить ему условный срок на реальный.

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Оппозиционера 19 февраля доставили в следственный изолятор «Матросская Тишина», где он содержался во время судебных заседаний. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Позднее суд сократил срок до двух лет шести месяцев и двух недель.

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