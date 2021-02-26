Навальный рассказал о прогулках под техно и ретромузыку в СИЗО

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о прогулках в СИЗО «Матросская Тишина» под радио «Ретро».

«Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню — по часовой стрелке, другую — против. Так как радио «Ретро» (играет всегда только оно) охватывает 70-е, 80-е и 90-е, то иногда играет техно (вы знали, что я очень люблю техно?). Под обычную музыку я просто иду, а под техно — иду и мотаю головой в такт», — рассказал он (слова опубликованы в Instagram оппозиционера).

По словам Навального, в эти моменты он представляет себя героем знаменитого скетча с Джимом Керри, где они танцуют под песню What is love. Оппозиционер уточнил, что радио играет очень громко, чтобы было невозможно перекрикиваться.

Накануне стало известно, что Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина». По мнению адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.