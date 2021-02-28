WSJ узнала о планах США обновить спутники для борьбы с Россией в Арктике

Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить траты на систему аэрокосмической обороны, которая должна предупреждать обе страны о любой атаке с севера

Фото: Natalie Thomas / Reuters

США и Канада планируют обновить систему спутников и радаров в Арктике для того, чтобы эффективнее противостоять растущему военному присутствию России и Китая, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, президент США Джо Байден попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо увеличить траты на оборону, в том числе на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Лидеры обсуждали этот вопрос во время переговоров во вторник, сообщает WSJ со ссылкой на источник.

NORAD был центральным элементом стратегии сдерживания СССР во время Холодной войны, напоминает издание. Система состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и на северных территориях Канады. Ее задача — предупреждать США и Канаду о любой атаке с севера.

Однако, подчеркивает бывший политический советник по NORAD в Канаде Майкл Доусон, система обороны устарела. Новые ракеты, стоящие на вооружении России и Китая могут передвигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и летят намного дальше, сообщает он. Это сокрушит существующую систему аэрокосмической обороны, считает Доусон.