Шойгу предупредил об угрозе военных конфликтов в Арктике

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что Арктика стала центром интересов ряда государств, из-за чего в регионе могут случиться военные конфликты, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном районе», — заявил Шойгу.

По словам министра, одним из приоритетов Вооруженных сил России является защита национальных интересов в Арктическом регионе и его активное развитие. Шойгу уточнил, что сейчас в северных широтах находятся не только российские ледоколы, но и американские, шведские, немецкие, китайские и южнокорейские.

Глава Минобороны подчеркнул, что для адекватного реагирования на «существующие и прогнозируемые угрозы» Северный флот продолжает реализацию комплексного плана министерства по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года.​

В конце июня глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты должны «активизировать свою игру» в Арктике и серьезно заняться этой частью света, которая становится все более важной для Вашингтона.​ «Безусловно, Америка должна продолжить свою игру в Арктике. В этом нет никаких сомнений», — сказал Мэттис.