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В Пентагоне назвали Россию «устойчивой угрозой» для США и Европы

Генерал ВВС Уолтерс заявил, что Москва пытается запугать и ослабить союзников США в Европе и вместе с Китаем пытается «милитаризировать» Арктику. С приходом Байдена в Белом доме обещали наказать Россию за «плохое поведение»
Генерал Тод Уолтерс (слева)
Генерал Тод Уолтерс (слева) (Фото: defense.gov)

Россия продолжает оставаться угрозой для США и ее европейских партнеров, несмотря на введенные против нее ограничения. Об этом заявил глава Европейского командования США (Eucom) генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Россия остается устойчивой угрозой существования Соединенных Штатов и наших европейских союзников», — сказал он. Уолтерс отметил, что Москва стремится сохранить свою сферу влияния с советских времен. По его словам, она использует нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы «запугать, ослабить и разделить» союзников США.

«Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру», — добавил генерал. По его словам, противники Америки и Европы усиливают агрессию путем кибератак и дезинформации. И если эти действия не остановить, то они могу перерасти в еще большую агрессию.

Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России
Политика
Фото:Erik S. Lesser / EPA / ТАСС

«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции за власть. Победа в эту эпоху означает, что глобальная конкуренция за власть не перерастет в глобальную войну за власть», — подчеркнул Уолтерс. Он также обвинил Россию и Китай в попытках «милитаризировать арктический регион».

США регулярно делают заявления, что Россия представляет угрозу для них или их союзников. Ранее в феврале в Пентагоне заявили, что Москва является угрозой для всех членов НАТО.

В Белом доме заявили о готовности наказать Россию «за плохое поведение»
Политика
Джейк Салливан

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«Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом», — отметили в военном ведомстве.

Осенью прошлого года в Госдепартаменте заявляли, что, несмотря на растущее влияние Китая, именно Россия остается главной военной угрозой для Вашингтона. С приходом к власти президента Джо Байдена в Белом доме заявляли, что намерены привлечь Москву к ответственности за агрессивные действия.

Автор
Михаил Котляр
США Россия Европа угроза Пентагон
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