В Пентагоне назвали Россию «устойчивой угрозой» для США и Европы

Генерал ВВС Уолтерс заявил, что Москва пытается запугать и ослабить союзников США в Европе и вместе с Китаем пытается «милитаризировать» Арктику. С приходом Байдена в Белом доме обещали наказать Россию за «плохое поведение»

Генерал Тод Уолтерс (слева) (Фото: defense.gov)

Россия продолжает оставаться угрозой для США и ее европейских партнеров, несмотря на введенные против нее ограничения. Об этом заявил глава Европейского командования США (Eucom) генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Россия остается устойчивой угрозой существования Соединенных Штатов и наших европейских союзников», — сказал он. Уолтерс отметил, что Москва стремится сохранить свою сферу влияния с советских времен. По его словам, она использует нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы «запугать, ослабить и разделить» союзников США.

«Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру», — добавил генерал. По его словам, противники Америки и Европы усиливают агрессию путем кибератак и дезинформации. И если эти действия не остановить, то они могу перерасти в еще большую агрессию.

«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции за власть. Победа в эту эпоху означает, что глобальная конкуренция за власть не перерастет в глобальную войну за власть», — подчеркнул Уолтерс. Он также обвинил Россию и Китай в попытках «милитаризировать арктический регион».