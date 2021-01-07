ВМС США начнут патрулирование у российских границ в Арктике

Военно-морской флот США начнет проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об этом сообщает Breaking Defence со ссылкой на министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта.

Как сказал министр, Вашингтону в ближайшее время придется «действовать более настойчиво» в Арктике, чтобы оспорить российские, а также китайские «притязания» в регионе.

Общаясь с журналистами, министр сравнил ситуацию в Арктике с обстановкой в Южно-Китайском море, где у США есть разногласия с Китаем по морским границам и зонам ответственности. «Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», — заявил он.

Министр назвал главным преумеществом США в регионе подземные лодки. При этом Брейтуэйт заявил, что на первом эта американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, в то время как у России в регионе имеется целый ледокольный флот.