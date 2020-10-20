Глава Пентагона заявил о необходимости агрессивно конкурировать с Россией

По словам Марка Эспера, США и их союзники не стремятся вступить в конфликт с Россией и Китаем, однако обе эти страны постоянно нарушают международную систему правил. «Мы должны конкурировать агрессивно», — заявил он

Марк Эспер (Фото: Greg Nash / Getty Images)

США вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям. Об этом, выступая в Атлантическом совете, заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон видит, как Россия и КНР действуют в Северной и Южной Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. «Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему», — сказал он.

Как отметил глава Пентагона, никто не ожидал, что после распада СССР придется вновь иметь дело с возрождающейся Россией. Вместе с тем Эспер подчеркнул, что необходимо сохранять линии связи с Москвой и Пекином с целью избежать ошибок или недопонимания, а также искать сферы взаимодействия и работать с этими государствами.

По словам Эспера, США и их союзники не стремятся вступить в конфликт с Россией и Китаем, однако обе страны нарушают международную систему правил на постоянной основе. «Мы должны выступить и защищать эту систему», — считает он.