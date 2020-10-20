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Политика ,  
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Глава Пентагона заявил о необходимости агрессивно конкурировать с Россией

По словам Марка Эспера, США и их союзники не стремятся вступить в конфликт с Россией и Китаем, однако обе эти страны постоянно нарушают международную систему правил. «Мы должны конкурировать агрессивно», — заявил он
Марк Эспер
Марк Эспер (Фото: Greg Nash / Getty Images)

США вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям. Об этом, выступая в Атлантическом совете, заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон видит, как Россия и КНР действуют в Северной и Южной Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. «Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему», — сказал он.

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Как отметил глава Пентагона, никто не ожидал, что после распада СССР придется вновь иметь дело с возрождающейся Россией. Вместе с тем Эспер подчеркнул, что необходимо сохранять линии связи с Москвой и Пекином с целью избежать ошибок или недопонимания, а также искать сферы взаимодействия и работать с этими государствами.

По словам Эспера, США и их союзники не стремятся вступить в конфликт с Россией и Китаем, однако обе страны нарушают международную систему правил на постоянной основе. «Мы должны выступить и защищать эту систему», — считает он.

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По мнению министра, США должны конкурировать там, где они могут, или противостоять чему-либо в случае необходимости, поскольку так устроен мир. «Быть готовыми к худшему означает усиливать наших союзников, заводить партнеров, укреплять наши возможности, инвестируя в коллективную безопасность», — заключил он.

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Месяц назад Марк Эспер заявлял, что Россия и Китай являются главными стратегическими конкурентами США. Он говорил, что эти страны используют «хищническую экономику, политическую подрывную деятельность и военную силу», чтобы изменить баланс сил в свою пользу.

Помимо этого Эспер обвинил Россию в «перекраивании» международных границ и неуважении к нормам международного права, напомнив о вхождении Крыма в ее состав, а также военные действия в Грузии летом 2008-го. Говоря о КНР, глава Пентагона указал на то, что Пекин игнорирует свои обязательства в Южном и Восточно-Китайском морях.

Автор
Михаил Юшков
США Пентагон Россия Китай агрессия конкуренция
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