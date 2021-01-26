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Военные США заметили российские Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

Самолет Ту-142
Самолет Ту-142 (Фото: Global Look Press)

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) отследило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. Об этом говорится в Twitter NORAD.

«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — сообщили в NORAD.

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По данным военнослужащих, российские самолеты не нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады. Полет произошел около 03:00 мск.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в 2020 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили около 4 тыс. боевых и разведывательных самолетов и дронов у границ России. По данным ведомства, ежедневно боевое дежурство по противовоздушной обороне несут свыше 6 тыс. служащих.

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