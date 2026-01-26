Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Авианосец «Abraham Lincoln» (Фото: Patrick M. Bonafede / U.S. Navy / Getty Images)

Авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности. Об этом пресс-служба командования сообщила в социальной сети X.

«Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности», — сообщила пресс-служба.

Центральное командование также опубликовало фото моряков, которые занимаются обслуживанием судна и расположенных на его борту самолетов. Пресс-служба уточнила, что фотографии были сделаны 26 января во время движения авианосца в Индийском океане.

22 января израильское издание Haaretz со ссылкой на двух американских чиновников писало, что США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей. На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «очень внимательно следят» за Ираном.

После этого израильский «13-й канал» со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ сообщил, что США могут напасть на Иран в ближайшее время. По его данным, на этих выходных прошла встреча военного руководства США и Израиля, в ходе которой американская сторона уточнила, что еще не приняла окончательного решения об ударе, но уже завершила все приготовления к возможной операции.