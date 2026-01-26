 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

США подтвердили прибытие авианосца Abraham Lincoln на Ближний Восток
Авианосец &laquo;Abraham Lincoln&raquo;
Авианосец «Abraham Lincoln» (Фото: Patrick M. Bonafede / U.S. Navy / Getty Images)

Авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности. Об этом пресс-служба командования сообщила в социальной сети X.

«Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности», — сообщила пресс-служба.

Центральное командование также опубликовало фото моряков, которые занимаются обслуживанием судна и расположенных на его борту самолетов. Пресс-служба уточнила, что фотографии были сделаны 26 января во время движения авианосца в Индийском океане.

Fox узнал о положении отправленного Трампом наблюдать за Ираном авианосца
Политика
Фото:Cpl. Djalma Vuong-De Ramos / Keystone Press Agency / Global Look Press

22 января израильское издание Haaretz со ссылкой на двух американских чиновников писало, что США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей. На следующий день американский президент Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «очень внимательно следят» за Ираном.

После этого израильский «13-й канал» со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ сообщил, что США могут напасть на Иран в ближайшее время. По его данным, на этих выходных прошла встреча военного руководства США и Израиля, в ходе которой американская сторона уточнила, что еще не приняла окончательного решения об ударе, но уже завершила все приготовления к возможной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
авианосец США Иран Ближний Восток
Материалы по теме
«13-й канал» Израиля узнал о возможности скорого удара США по Ирану
Политика
Fox узнал о положении отправленного Трампом наблюдать за Ираном авианосца
Политика
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ Спорт, 22:10
Матч НХЛ перенесли на полтора месяца из-за непогоды Спорт, 22:08
Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 21:58
Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой Политика, 21:54
«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ Спорт, 21:53
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате в США на фоне снежной бури Общество, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США Спорт, 21:35
«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву снежного циклона Общество, 21:31
Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Кучерова — второй Спорт, 21:25
Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами Политика, 21:22
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника Общество, 21:14
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минпромторг объяснил досрочное возвращение кнопки SOS в машины Авто, 20:58