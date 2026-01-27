The Economist узнал, что США развернули Patriot и THAAD вблизи Ирана

Фото: Lockheed Martin / Getty Images

Соединенные Штаты развернули дополнительные силы и средства рядом с Ираном, включая зенитно-ракетный комплекс Patriot и комплекс противоракетной обороны THAAD, сообщает The Economist.

По данным издания, авианосец USS Abraham Lincoln, вероятно, находится вблизи Оманского залива, а истребители и эсминцы — в зоне досягаемости Ирана. В регион также переброшено несколько эскадрилий истребителей F-15E с баз в Великобритании. Кроме того, США направляют в регион грузовые самолеты и танкеры-заправщики.

14 января президент США Дональд Трамп заявил, что США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях. 23 января Трамп сообщил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США.

«Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило. Но мы очень внимательно следим за ними <...> И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим», — сказал он.

США отправили на Ближний Восток авианосец Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей. 26 января он прибыл в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке.

25 января израильский «13-й канал» со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ сообщил, что армия США может напасть на Иран в ближайшее время. На днях прошла встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.

В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательное решение о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. В израильском командовании предположили, что нападение может произойти в ближайшее время.

В Тегеране заявляли, что будут расценивать любую атаку США как «полномасштабную войну».