Reuters узнал о готовности Ирана «к наихудшему сценарию»

Власти будут рассматривать любую атаку как полномасштабную войну против республики и готовы дать ответ «самым жестким образом»

Фото: Zuma / ТАСС

Иран будет рассматривать любую атаку США как «полномасштабную войну», сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник на фоне прибытия в регион ударной авианосной группы ВМС США.

По словам собеседника, Иран надеется, что наращивание сил США в регионе не предназначено для реального столкновения. При этом вооруженные силы республики «готовы к наихудшему сценарию», поэтому все в Иране находятся в состоянии повышенной готовности.

«На этот раз мы будем рассматривать любую атаку — ограниченную, неограниченную, точечную, кинетическую, как бы они это ни называли, — как полномасштабную войну против нас, и мы ответим самым жестким образом, чтобы урегулировать этот вопрос», — заявил чиновник.

Он отказался уточнять, как может выглядеть иранский ответ. При этом чиновник отметил, что Иран находится под «постоянной военной угрозой» со стороны США. В связи с этим у республики нет другого выбора, «кроме как обеспечить, чтобы все находящиеся в ее распоряжении средства могли быть использованы для отражения» атаки.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США. «Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило. Но мы очень внимательно следим за ними <...> И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим», — сказал он.

США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей. Они покинули Азиатско-Тихоокеанский регион на прошлой неделе и должны прибыть на Ближний Восток в «ближайшие дни». 19 января авианосец и ударные группы достигли Малаккского пролива, который находится между Малайзией и Индонезией.

Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. О том, что Белый дом рассматривает военные удары, кибератаки, писал Axios. Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране.

Позже президент США смягчил риторику и 16 января заявил, что сам принял решение не наносить удары по Ирану, так как Тегеран отменил казни протестующих.