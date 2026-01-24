 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране
Reuters узнал о готовности Ирана «к наихудшему сценарию»

Сюжет
Протесты в Иране
Власти будут рассматривать любую атаку как полномасштабную войну против республики и готовы дать ответ «самым жестким образом»
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Иран будет рассматривать любую атаку США как «полномасштабную войну», сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник на фоне прибытия в регион ударной авианосной группы ВМС США.

По словам собеседника, Иран надеется, что наращивание сил США в регионе не предназначено для реального столкновения. При этом вооруженные силы республики «готовы к наихудшему сценарию», поэтому все в Иране находятся в состоянии повышенной готовности.

«На этот раз мы будем рассматривать любую атаку — ограниченную, неограниченную, точечную, кинетическую, как бы они это ни называли, — как полномасштабную войну против нас, и мы ответим самым жестким образом, чтобы урегулировать этот вопрос», — заявил чиновник.

Он отказался уточнять, как может выглядеть иранский ответ. При этом чиновник отметил, что Иран находится под «постоянной военной угрозой» со стороны США. В связи с этим у республики нет другого выбора, «кроме как обеспечить, чтобы все находящиеся в ее распоряжении средства могли быть использованы для отражения» атаки.

Иран раскрыл количество погибших при протестах
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США. «Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило. Но мы очень внимательно следим за ними <...> И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим», — сказал он.

США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей. Они покинули Азиатско-Тихоокеанский регион на прошлой неделе и должны прибыть на Ближний Восток в «ближайшие дни». 19 января авианосец и ударные группы достигли Малаккского пролива, который находится между Малайзией и Индонезией.

Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. О том, что Белый дом рассматривает военные удары, кибератаки, писал Axios. Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране.

Позже президент США смягчил риторику и 16 января заявил, что сам принял решение не наносить удары по Ирану, так как Тегеран отменил казни протестующих.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Иран США война нападение
