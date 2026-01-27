CNN узнал, что ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над обеспечением постоянного американского присутствия на территории Венесуэлы после операции по захвату президента страны Николаса Мадуро, проведенной США 3 января. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, ЦРУ совместно с Госдепартаментом прорабатывает как краткосрочную, так и долгосрочную модель присутствия США в Венесуэле.
Предполагается, что Госдепартамент будет отвечать за формирование официального дипломатического присутствия, тогда как ЦРУ займется подготовительным этапом — налаживанием контактов с местным населением и обеспечением безопасности.
«Государство устанавливает флаг, но на самом деле влияние оказывает ЦРУ», — заявил CNN источник, знакомый с процессом планирования.
По его словам, до открытия официального посольства американские представители могут работать на территории объектов ЦРУ. Это позволит начать неформальные контакты и оценить потенциальные угрозы.
Бывший американский чиновник, который работал с венесуэльцами, отметил, что приоритетом на начальном этапе является создание каналов взаимодействия с венесуэльской разведкой, что может открыть возможности для переговоров, недоступных по обычным дипломатическим каналам.
В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47. Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.
«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.
Операция по захвату была проведена подразделением спецназа армии США «Дельта», после того как ЦРУ установило его точное местонахождение.
Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.
