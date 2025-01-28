Почему отставка премьера Сербии может быть выгодна президенту Вучичу С 24 января в республике проходит организованная студентами «всеобщая забастовка»

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку из-за продолжающихся с ноября массовых протестов. Ждут ли республику досрочные выборы и почему президенту Александру Вучичу эта отставка может быть выгодна — в материале РБК

Акция протеста против правительства в Белграде, Сербия, 27 января 2025 года (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

Почему Вучевич ушел в отставку

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке. Причина — продолжающиеся уже почти три месяца массовые протесты, вызванные трагедией во втором по величине городе республики Нови-Саде. 1 ноября там погибли 15 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале. Вучевич занимал должность мэра Нови-Сада с 2012-го по 2022-й.

Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции здания, на которую, по словам экс-министра строительства Горана Весича (он ушел в отставку после трагедии), было потрачено €16 млн. Прокуратура республики начала расследование сразу после инцидента. Следствие поставило задачу выяснить, почему обрушившийся навес, который был построен в 1964 году, не был включен в программу реконструкции. 30 декабря прокуратура выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности против 13 человек, включая Весича.

Организаторы массовых протестов, среди которых и представители оппозиции, убеждены, что виновных в трагедии необходимо судить по статьям «убийство» и «коррупция». 24 января сербские студенты объявили «всеобщую забастовку», к которой в некоторых городах присоединились учителя, медицинские работники и сотрудники социальных учреждений.

Объявляя о своей отставке на пресс-конференции в Белграде, Вучевич, ставший премьером в мае 2024-го, отметил, что гордится успехами, которых удалось добиться правительству за девять месяцев. В то же время он отметил, что события в Нови-Саде «бросили большую тень» и Сербия «как будто застряла в этой катастрофе». «К сожалению, мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой катастрофе. <...> Что оставляет глубокие последствия для нашего общества, так это создание атмосферы, в которой все находится на грани конфликта», — отметил он.

Уходящий премьер также поддержал президента страны Александра Вучича, который связал протесты в своей стране с попытками Запада «устроить «цветную революцию». Вучевич также сказал, что возникший в сербском обществе раскол инициирован из-за границы: «Сколько бы мы ни призывали к умиротворению, всегда что-то происходило по какому-то плохому сценарию. Как будто какая-то невидимая рука создавала напряженность в обществе».

Вучевич, сменивший на посту премьера Ану Брнабич, считается доверенным лицом президента Вучича. С 2022-го он был вице-премьером и министром обороны, а в 2023-м также стал преемником Вучича на посту председателя правящей Сербской прогрессивной партии (SNS).

Как будет развиваться ситуация

Вучевич отметил, что правительство Сербии продолжит работу «в техническом режиме». В соответствии с Конституцией, если новый премьер-министр не будет назначен в течение 30 дней после того, как Народная скупщина (однопалатный парламент) подтвердит отставку кабинета, то это откроет путь к досрочным выборам, отмечает портал N1.

Ранее президент в ответ на критику оппозиции заявлял о готовности провести в республике референдум о доверии главе государства. «Я боролся за народ, и народ — моя сила. Если утверждения [неправительственной организации] CRTA о том, что подавляющее большинство граждан выступают за мою отставку, верны, мне невозможно оставаться на посту президента Сербии», — пообещал он.

27 января на фоне достигших своего пика протестов Вучич напомнил об этой инициативе. Тогда же он пообещал направить запрос правительству «на масштабную реструктуризацию», в ходе которой более 50% членов нынешнего правительства будут заменены.

Парламентские выборы в Сербии прошли в декабре 2023-го. Изначально они были запланированы на апрель 2026 года, но Вучич распустил парламент в ноябре 2023-го. Тогда президент страны объяснил это решение наличием разногласий в обществе, в том числе по вопросу «утверждения европейских ценностей». По итогам выборов победила коалиция Вучича, объединяющая SNS и еще несколько политических сил, набравшая 47,36% голосов, в то время как оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» получила 22,7%. После объявления результатов в Сербии вспыхнули протесты, а представители оппозиции объявили голодовку в знак несогласия. Вучич в ответ заявлял, что насильственная смена власти в республике не произойдет. Несмотря на обвинения оппозиции в фальсификации итогов выборов и протесты, в феврале 2024-го новый парламент приступил к работе. SNS располагает в нем 188 из 250 мест, ей принадлежит право на формирование правительства.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель заявил РБК, что Вучич, скорее всего, сформирует новый кабинет из доверенных лиц и оно не будет тем переходным правительством, которого требует оппозиция. «До недавнего времени Вучич всячески отвергал форму переходного правительства, поскольку для него это равносильно политическому самоубийству. Он будет стоять до последнего, но удастся ли ему это, предсказать сложно, поскольку ситуация для режима неблагоприятная. Вучич, скажем так, всех утомил — правых, левых, прозападных и пророссийских», — отметил эксперт. По его оценке, развитие ситуации будет зависеть от того, хватит ли у оппозиции ресурсов для продолжения протестов. Как отмечает Кандель, досрочные выборы на руку Вучичу, поскольку оппозиция не сможет на них победить и именно поэтому пытается прийти к власти через улицу.

Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина прокомментировала РБК, что Вучич — опытный политик и, возможно, ему удастся купировать протесты с помощью отставки Вучевича. «Это отставка не только премьер-министра, но и человека, который возглавлял Нови-Сад в момент, когда Сербия подписывала с китайскими подрядчиками соглашение о реконструкции железнодорожного вокзала, на котором произошла трагедия», — отметила эксперт.

Что же касается смены кабинета, то, как полагает Энтина, Вучич может использовать ее в своих интересах в том числе во внешней политике. «В данной ситуации проведение досрочных выборов выгодно для самого Вучича. В ближайший месяц предстоят сложные переговоры относительно пакета акций «Газпром нефти» и «Газпрома» в крупнейшей энергетической компании Сербии — NIS. На середину марта также намечено подписание нового газового соглашения с Россией. Политическая турбулентность будет хорошим аргументом при торге с новой администрацией США относительно затягивания решений по сложным экономическим вопросам», — поясняет эксперт.

NIS («Нефтяная индустрия Сербии») — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. Крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и «Газпром» (56,15%), Сербия (29,87%). В январе США потребовали сократить долю российских «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS до нуля, утверждая, что это единственный способ избежать рисков для стратегического партнерства Белграда и Вашингтона. Вучич сообщил, что Сербия по требованию США должна завершить процесс вывода российского капитала из NIS до 25 февраля.

Энтина считает, что одна из главных задач Вучича при формировании нового правительства — это сохранение сбалансированности нейтральных, прозападных и пророссийских фигур в его структуре, как это было в кабинете Вучевича.

В то же время эксперт обращает внимание, что сейчас в Сербии наблюдается наиболее мощная волна протестов за последние годы. «Назвать эти демонстрации срежиссированными нельзя. Это накопленное недовольство самых разных групп населения, которое вылилось на улицы. Связано это как с рядом внутренних проблем, так и с нестабильностью внешнеполитического курса республики. Поскольку непонятно, как Сербия собирается дальше двигаться в Евросоюз, сохраняя отношения с Россией и Китаем. Сербских избирателей также сильно беспокоит, что будет дальше в отношениях Белграда с Москвой», — добавляет эксперт.

Кандель отмечает, что ни Вашингтон, ни Брюссель публично не поддерживают смену власти в Сербии в ходе «цветной революции», поскольку их интересам отвечает проводимый Вучичем курс. «Пока эта революция бесцветная, поскольку поддержка внешними силами не наблюдается», — говорит эксперт. Энтина согласна, что фигура Вучича устраивает ЕС, поскольку Белград почти по всем пунктам, за исключением общей политики безопасности, идет по пути поступательного и непрерывного сближения с союзом.