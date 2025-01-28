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Политика ,  
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Ушедший премьер Сербии призвал не действовать ради зарубежных интересов

Ушедший премьер Сербии призвал не действовать ради зарубежных интересов
Милош Вучевич
Милош Вучевич (Фото: Amir Hamzagic / Reuters)

После возникших в Сербии протестов нужно найти решение, которое «лучше всего для Сербии, а не для одной, другой или третьей стороны», заявил бывший премьер-министр Сербии Милош Вучевич на пресс-конференции, комментируя свою отставку с занимаемой должности.

Нужно искать решение «особенно не ради какой-то зарубежной страны или иностранных интересов», сказал он (цитата по Tanjug).

Он также сообщил, что свою должность покинет мэр Нови-Сада — второго по величине города после сербской столицы.

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Милош Вучевич

Протесты студентов в Сербии продолжаются на протяжении трех месяцев. Поводом для недовольства граждан послужило обрушение 1 ноября 2024 года части моста железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 14-летний ребенок.

Газета Blic сообщала, что обрушился старый навес вокзала, «который не ремонтировался». По данным издания, рухнувшей конструкции было более 60 лет.

На фоне инцидента 4 ноября подал в отставку министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич. Он говорил, что несет моральную ответственность за трагедию и хочет личным примером это показать. Вместе с тем министр подчеркнул, что Минстрой Сербии «абсолютно никаким образом не мог повлиять на качество, проект и все работы по реконструкции».

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Теги
Сербия премьер-министр отставка студенческие протесты
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