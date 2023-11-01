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Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы

Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы на 17 декабря
О роспуске парламента президента Сербии попросило правительство, мотивируя это наличием разногласий в обществе, в том числе по вопросу «утверждения европейских ценностей»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич своим указом распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря, передает РТС.

Предложение о роспуске Национального собрания и назначении выборов депутатов правительство страны направило Вучичу в понедельник, 30 октября. Назначение новых выборов правительство мотивировало многочисленными просьбами «со стороны части общественности», а также просьбами оппозиционных партий.

«Проведение новых парламентских выборов в существующих обстоятельствах обеспечит более высокую степень демократии, снизит напряженность, возникающую в обществе, остановит разжигание ненависти, а также подтвердит право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей», — цитирует РТС текст предложения.

Материал дополняется.

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Сербия Александр Вучич внеочередные выборы
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