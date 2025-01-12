США потребовали от Сербии сократить до нуля долю «Газпрома» в NIS

Доля России в сербской NIS должна быть сокращена до нуля, заявил координатор США по санкциям. Вучич говорил о готовности ее выкупить за €600 млн. Сейчас 50% акций принадлежит «Газпромнефти», 29,87% — Сербии, 6,15% — «Газпрому».

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Единственный способ избежать рисков стратегического партнерства Белграда и Вашнгтона — это сократить долю российских «Газпрома» и «Газпром нефти» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до нуля, заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен эфире Радио и телевидения Сербии (RTS).

«Россия купила долю в NIS за очень небольшую сумму и теперь выводит из Сербии больше денег, чем может потратить на Украине. Мы хотели бы, чтобы этот поток ресурсов прекратился, был приостановлен, и мы пообещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не было перебоев в поставках нефти в Сербию», — сказал он.

По словам О'Брайена, США не хотят, чтобы Москва управляла этой ключевой компанией в Сербии. «Единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот [стратегический] диалог [с Белградом]», — уточнил координатор США по санкциям.

США уже «делали подобные вещи, когда речь шла о российских фирмах в других странах — Нидерландах, Швейцарии, Турции», и если Сербия будет соблюдать санкции в полной мере, то она избавится от долей «Газпрома», считает О'Брайен. «Мы верим, что Сербия со временем выиграет от этого, и что потребители не пострадают», — заключил он.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС. Разведку и добычу она осуществляет за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине. «Газпромнефти» принадлежит 50% акций NIS, Сербии — 29,87%, «Газпрому» — 6,15%.

10 января Вашингтон ввел «наиболее значительные» за все время санкции против энергетического сектора России. В частности, ограничения затронули нефтепроизводителей «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», нефтесервисные предприятия, торгующих российской нефтью трейдеров, более 180 танкеров, а также NIS.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял о готовности выкупить российские доли в NIS примерно за €600 млн. Белграду неизвестно, сохранит ли Вашингтон ограничения против этой компании в случае полного сокращения доли «Газпрома» или только мажоритарного пакета акций, отмечал он.

О планах США и Великобритании ввести соответствующие санкции Вучич сообщил в середине декабря и назвал это решение геополитическим. В этом месяце он планирует обсудить сложившуюся ситуацию с избранным американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто отмечал, что последний пакет санкций США против Москвы создает серьезные проблемы для Центральной Европы в сфере энергетики и приведет к росту цен.

Россия считает незаконными санкции западных стран и настаивает на их отмене. В российском МИДе пообещали, что новые ограничения Вашингтона «без реакции не останутся».