США потребовали от Сербии сократить до нуля долю «Газпрома» в NIS
Единственный способ избежать рисков стратегического партнерства Белграда и Вашнгтона — это сократить долю российских «Газпрома» и «Газпром нефти» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до нуля, заявил координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен эфире Радио и телевидения Сербии (RTS).
«Россия купила долю в NIS за очень небольшую сумму и теперь выводит из Сербии больше денег, чем может потратить на Украине. Мы хотели бы, чтобы этот поток ресурсов прекратился, был приостановлен, и мы пообещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не было перебоев в поставках нефти в Сербию», — сказал он.
По словам О'Брайена, США не хотят, чтобы Москва управляла этой ключевой компанией в Сербии. «Единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот [стратегический] диалог [с Белградом]», — уточнил координатор США по санкциям.
США уже «делали подобные вещи, когда речь шла о российских фирмах в других странах — Нидерландах, Швейцарии, Турции», и если Сербия будет соблюдать санкции в полной мере, то она избавится от долей «Газпрома», считает О'Брайен. «Мы верим, что Сербия со временем выиграет от этого, и что потребители не пострадают», — заключил он.
NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС. Разведку и добычу она осуществляет за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине. «Газпромнефти» принадлежит 50% акций NIS, Сербии — 29,87%, «Газпрому» — 6,15%.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял о готовности выкупить российские доли в NIS примерно за €600 млн. Белграду неизвестно, сохранит ли Вашингтон ограничения против этой компании в случае полного сокращения доли «Газпрома» или только мажоритарного пакета акций, отмечал он.
О планах США и Великобритании ввести соответствующие санкции Вучич сообщил в середине декабря и назвал это решение геополитическим. В этом месяце он планирует обсудить сложившуюся ситуацию с избранным американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто отмечал, что последний пакет санкций США против Москвы создает серьезные проблемы для Центральной Европы в сфере энергетики и приведет к росту цен.
Россия считает незаконными санкции западных стран и настаивает на их отмене. В российском МИДе пообещали, что новые ограничения Вашингтона «без реакции не останутся».
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