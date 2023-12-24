Вучич призвал не ждать насильственной смены власти в Сербии

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Насильственная смена власти в Сербии не произойдет, заявил президент страны Александр Вучич, сообщает газета Kurir.

«Что бы вы ни пытались сделать, не будет насильственной смены или чего-то еще. Власть меняется на выборах, Сербия — демократическая страна», — сказал он, обращаясь к оппозиции. Вучич также призвал готовиться к выборам, отметив, что «четыре года — это не долгий срок».

Кроме того, сербский президент прокомментировал слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что Запад имеет «огромное желание помайданить» на Балканах. «Что еще является целью, если не Майдан», — сказал Вучич в ответ.

1 ноября президент Сербии объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил на 17 декабря досрочные выборы. Это произошло на фоне обострения в Косово и протестов, прошедших под лозунгом «Сербия против насилия», которые были вызваны несколькими случаями массовых убийств со стрельбой.

По результатам обработки 97,27% бюллетеней, коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS; объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 46,7% голосов. Объединенная оппозиция — коалиция «Сербия против насилия» — набрала 23,69% голосов. При этом обе коалиции получили схожие результаты в Белграде: 37,48% у президентской коалиции против 34,38% у оппозиции.

Оппозиция обвинила правительство в фальсификации выборов. «Людей, которые не живут в Белграде, привозили голосовать на автобусах, в фургонах и машинах, как будто они живут в Белграде», — заявил лидер «Сербии против насилия» Мирослав Алексич. В сербской столице также прошел митинг, протестующие потребовали отменить итоги выборов. Помимо этого, Алексич и другой лидер оппозиции, Мариника Тепич, объявили голодовку, заявив, что она продлится до аннулирования результатов выборов.