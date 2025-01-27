«Золотую судью» Хахалеву задержали в Баку

Обвиняемую в мошенничестве и подлоге экс-судью Хахалеву задержали в Баку

Подозреваемую в махинациях и служебном подлоге экс-судью Хахалеву задержали в Баку. Она покинула Россию в 2021 году после скандалов с дипломом об образовании и «золотой» свадьбой дочери

Елена Хахалева (Фото: Российский государственный университет правосудия)

Бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку, пишут «Коммерсантъ» и РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, ее сняли с рейса в Дубай, власти Азербайджана запросили у российских Генпрокуратуры и МВД документы по поводу обвинений в мошенничестве и служебном подлоге.

РБК направил запросы в посольство России в Азербайджане и азербайджанское МВД.

Дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства) в отношении Хахалевой завели в декабре 2021 года по требованию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Этому предшествовал ряд скандалов с ее участием.

Летом 2017 года в интернет попали кадры с «золотой» свадьбы ее дочери в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре, на которой в том числе выступали певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. Журналисты оценили стоимость мероприятия в сумму порядка 4,5 млн руб.

Позднее адвокат Алексей Салмин обвинил Хахалеву в отсутствии юридического образования. Подлинность ее диплома подтвердил Тбилисский университет, а краснодарский совет судей счел недостоверными заявления Салмина.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в июле 2020 года лишила Хахалеву полномочий судьи, из-за того что она отсутствовала на рабочем месте 128 дней. Еще спустя год ВККС сообщила, что она покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Экс-судью заочно арестовали. Сама она отрицает причастность к махинациям.