«Золотую судью» Хахалеву задержали в Баку
Бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку, пишут «Коммерсантъ» и РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, ее сняли с рейса в Дубай, власти Азербайджана запросили у российских Генпрокуратуры и МВД документы по поводу обвинений в мошенничестве и служебном подлоге.
РБК направил запросы в посольство России в Азербайджане и азербайджанское МВД.
Дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства) в отношении Хахалевой завели в декабре 2021 года по требованию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Этому предшествовал ряд скандалов с ее участием.
Летом 2017 года в интернет попали кадры с «золотой» свадьбы ее дочери в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре, на которой в том числе выступали певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. Журналисты оценили стоимость мероприятия в сумму порядка 4,5 млн руб.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в июле 2020 года лишила Хахалеву полномочий судьи, из-за того что она отсутствовала на рабочем месте 128 дней. Еще спустя год ВККС сообщила, что она покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Экс-судью заочно арестовали. Сама она отрицает причастность к махинациям.
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