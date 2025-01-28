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В Баку сообщили, когда экстрадируют в Россию «золотую судью» Хахалеву

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Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву экстрадируют в Россию после суда
Елена Хахалева
Елена Хахалева (Фото: Российский государственный университет правосудия)

Задержанную в Баку бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву экстрадируют в Россию после решения суда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в азербайджанских правоохранительных органах.

Хахалеву подозревают в махинациях и служебном подлоге. Она покинула Россию в 2021 году после скандалов о «золотой» свадьбе ее дочери стоимостью около 4,5 млн руб.

По предварительным данным, ее сняли с рейса в Дубай 27 января. Азербайджанские власти запросили у Генпрокуратуры и МВД России документы по поводу обвинений в мошенничестве и служебном подлоге.

Когда Хахалева проходила паспортный контроль, выяснилось, что она находится в розыске. «Она будет экстрадирована в Россию после того, как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — сказал собеседник агентства.

«Золотую судью» Хахалеву задержали в Баку
Политика
Елена Хахалева

В 2017 году в интернете появились кадры с «золотой» свадьбы дочери Хахалевой в Краснодаре. Известно, что на этом мероприятии выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. Судья заявляла, что свадьбу ее дочери организовал ее муж, «крупный предприниматель».

Другой скандал был связан с обвинениями Хахалевой в отсутствии юридического образования. Однако в итоге коллегия судей Кубани признала недостоверной эту информацию.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) лишила Хахалеву полномочий. Одной из причин тогда назывались прогулы — по данным ВККС, экс-судья отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней. Еще спустя год ВККС сообщила, что Хахалева покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Экс-судью заочно арестовали. По версии следствия, Хахалева подделывала табеля о присутствии на работе, она незаконно получила 1,2 млн руб.

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Теги
судья Хахалева мошенничество экстрадиция
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