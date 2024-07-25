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Общество ,  
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Силовики России и Турции обсуждают вопросы экстрадиции Серебрякова

Правоохранительные органы России и Турции обсуждают ситуацию с задержанием и необходимостью передачи в Москву Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины на севере российской столицы, сообщили РБК в посольстве в Анкаре.

«Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции», — сказали в дипмиссии и добавили, что российские дипломаты со своей стороны окажут содействие в рамках полномочий.

Силовики России и Турции обсуждают вопросы экстрадиции Серебрякова
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Серебряков оказался в аэропорту Бодрума 24 июля в 9:40 мск, его задержала местная полиция на основании полученных от российской стороны данных.

Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром на парковке жилого дома на севере Москвы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета» и установил личность причастного к преступлению, однако не раскрывал его имени.

Видео задержания в Турции подозреваемого в подрыве машины в Москве
Общество

Глава ФСБ Александр Бортников сообщал о бегстве подозреваемого в подрыве автомобиля в Турцию.

Подозреваемому в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгению Серебрякову 29 лет, он родом из Урюпинска Волгоградской области, сообщает RT.

Брат, узнавший о задержании своего родственника из СМИ, рассказал телеканалу, что тот перебрался в Москву 12 лет назад и поступил в столичный вуз. По данным телеграм-канала «112», он учился в Высшей школе экономики. Одним из последних мест работы подозреваемого был банк, в интернете мужчина публиковал резюме как риск-менеджер.

Телеканал также опубликовал фотографию, предположительно, из соцсети Серебрякова: на ней изображен человек с оружием. RT обращает внимание, что свое имя мужчина писал «на украинском». Согласно скриншоту, опубликованному «РИА Новости», он представлялся как «Євген Серебряков».

В то же время брат Серебрякова заявил «РИА Новости», что на распространенном в СМИ фото изображен совсем не тот.

По информации агентства, речь идет об использованном некоторыми порталами снимке, на котором якобы запечатлен Серебряков в темных очках и с оружием в руках. Впервые фото было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в 2015–2016 годах пользователем Dhon Arbakl.

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