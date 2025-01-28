Зеленский потребовал от Трампа включить Украину в переговоры с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика американского коллеги Дональда Трампа с угрожающим посылом в сторону России. Он также заявил, что Украина должна участвовать в переговорах, пишет Independent.

«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже. И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует», — сказал украинский лидер (цитата по «24 каналу»).

Зеленский отметил, что Трамп показывает, что хочет завершить конфликт, но еще не понимает, как это произойдет, поэтому и Киев не знает деталей.

Говоря о том, кого бы он хотел видеть за столом переговоров, Зеленский назвал «Украину, Америку, Европу и русских». «Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос тоже был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, потому что у нас еще нет общего плана», — рассказал президент (цитата по УНИАН). Он также подчеркнул, что прекращение конфликта невозможно, если Трамп не включит Украину в какие-либо переговоры.

22 января Трамп заявил, что, если Россия не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Москва продает Вашингтону и ряду других стран. Он добавил, что не хочет нанести вред России, так как «любит российский народ» и всегда был в «хороших отношениях» с президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил после этого, что Трамп во время первого президентского срока «часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере они ему нравились в ходе его первого президентства».

Трамп не раз заявлял, что хочет встретиться с Путиным. А тот накануне, 24 января, сказал, что готов к такой встрече.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — сказал российский президент.

Но дальнейшее продвижение в этом вопросе зависит от решений и выбора действующей американской администрации, добавил Путин. Отношения с Трампом он описал как исключительно деловые, но в то же время «прагматические и доверительные».