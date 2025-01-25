Зеленский назвал цель запрета на переговоры с Россией

Запрет на переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине, до него существовало «много теневых переговорных коридоров», заявил Зеленский. В Кремле призывали Киев его отменить «для выхода на мирную траекторию»

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Целью запрета на прямые переговоры с Россией была остановка сепаратизма на Украине, заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с молдавским лидером Майей Санду.

«Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками [президента России Владимира] Путина на протяжении войны», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

До этого момента существовало «много теневых переговорных коридоров», в частности через депутатов Украины, ЕС и США, которые, по его мнению, могли оказать влияние на независимость страны. «Было много разных переговорных площадок. Я понял, что мы и наши соответствующие органы не можем это контролировать», — уточнил он, назвав принятый запрет справедливым решением.

30 сентября 2022 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об отказе от переговоров с Путиным, в октябре оно вступило в силу после одобрения Зеленским. Этому предшествовало подписание соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам проведенных там референдумов. Позднее президент Украины допустил прямые переговоры с российским лидером при условии обеспечения гарантий безопасности со стороны США или Европы. В украинском МИДе уточняли, что запрет СНБО продолжает действовать, и призывали дождаться официальных контактов с Вашингтоном после инаугурации президента США Дональда Трампа.

«Я — президент Украины, я — лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — заключил Зеленский.

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Летом 2024 года Путин выдвигал для этого ряд условий, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом. Российская сторона призывала его отменить запрет на переговоры «для выхода на мирную траекторию». По словам Путина, Киеву в конечном счете придется это сделать под давлением западных стран.