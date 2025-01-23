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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Путиным

Fox News: Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании «немедленно» встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В эфире телеканала также было сказано, что украинский президент Владимир Зеленский заявил Трампу, что готов заключить сделку для прекращения конфликта.

Президент США также заявил, что получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним, сообщает CGTN в X (Twitter).

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Владимир Зеленский (в центре)

Аналогичное заявление американский президент сделал ранее 23 января в своем видеовыступлении на форуме в Давосе. Он рассказал, что усилия по урегулированию конфликта уже предпринимаются, а также заявил о готовности Украины пойти на соглашение. Президент США также говорил о желании встретиться с российским коллегой и привлечь к достижению мира Китай.

Накануне республиканец пообещал ввести высокие тарифы и санкции против России, если она не согласится на сделку по Украине. В Кремле заявили, что в угрозах Трампа ничего нового нет, а Россия готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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