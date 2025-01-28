FT узнала стратегию ЕС и НАТО по претензиям Трампа на Гренландию

В Европе осознают, что к претензиям Трампа на Гренландию следует относиться серьезнее, но открытый вызов республиканцу только усугубит кризис, подход «око за око» не сработает, и лучше быть сдержанными, пишет FT

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Власти Дании призвали Евросоюз и НАТО не реагировать на угрозы президента США Дональда Трампа, который хочет добиться контроля над Гренландией, и они «дали обет молчания» по этой теме, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Копенгаген тесно скоординировал с Брюсселем и Североатлантическим альянсом стратегию по избежанию публичной конфронтации с Трампом; это подчеркивает попытку союзников США справиться с агрессивной дипломатией республиканца, сказали собеседники.

По словам источников, Дания оказалась «в кризисном режиме» после недавнего напряженного телефонного разговора премьера Метте Фредериксен с Трампом. Президент США до этого пригрозил Копенгагену тарифами и не стал исключать попытку захвата Гренландии силой. В последние дни европейские и датские чиновники осознали, что к ситуации «следует относиться гораздо серьезнее», пишет газета.

В Дании, ЕС и НАТО решили свести к минимуму публичное обсуждение темы Гренландии, поскольку в Копенгагене осознают, что открытый вызов Трампу только усугубит кризис. «Похоже, что сдержанность — это самый безопасный вариант [взаимодействия] с Трампом. Надеюсь, его отвлечет что-то другое», — сказал европейский чиновник. По словам другого собеседника, Брюссель считает бесполезным подход «око за око», но в ЕС готовы подтвердить, что «придерживаются основных принципов, таких как национальный суверенитет и территориальная целостность». Некоторые обеспокоены, сможет ли Европа дать Трампу какой-либо стоящий ответ: «Я не говорю, что нет плана. Но у нас на самом деле нет альтернативного подхода», — отметил источник.

В воскресенье, 26 января, Фредериксен встретилась с представителями властей Норвегии, Швеции и Финляндии, но после переговоров, на которых обсуждалась Гренландия, не было выпущено совместной декларации, также никаких заявлений не делали НАТО или ЕС. «Мы не ведем переговоры о Гренландии, мы поддерживаем наше государство-члена Данию», — сказала накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Тем не менее, со слов двух источников, за кулисами должностные лица в Брюсселе, Копенгагене и Нууке, столице Гренландии, обсуждают укрепление партнерства в области добычи критически важного сырья и энергии. «Сейчас незаметно ведется много работы», — сказал один из них. ЕС хочет избежать впечатления, что занялся вопросом Гренландии только потому, что Трамп включил его в повестку, добавил собеседник.