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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сенат США утвердил Скотта Бессента главой Минфина

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Возвращение Трампа в Белый дом
Бессент предлагал политику «3-3-3»: сократить дефицит бюджета на 3% к 2028 году, увеличить ВВП на 3% при помощи дерегулирования экономики и нарастить добычу нефти на 3 млн барр. в сутки

Сенат США утвердил министром финансов Скотта Бессента, он стал 79-м главой Минфина, пишет The New York Times. Его кандидатуру одобрили 68 голосами против 29.

62-летний Бессент — миллиардер, финансист с многолетней карьерой. На протяжении всех 1990-х работал в фонде Сороса, а затем снова в 2011-2015 годах в должности главного инвестиционного директора. Основал собственную инвестиционную компанию Key Square Group. Был советником предвыборной кампании Дональда Трампа по экономическим вопросам и предложил политику «3-3-3»: сократить дефицит бюджета на 3% к 2028 году, увеличить ВВП на 3% при помощи дерегулирования экономики и нарастить добычу нефти на 3 млн барр. в сутки. Заявлял, что план республиканца по введению тарифов на весь импорт не приведет к инфляции, как того опасаются 16 экономистов-лауреатов Нобелевской премии. Стал первым открытым гомосексуалом на посту главы Минфина.

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Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Майк&nbsp;Джонсон (слева направо)

Новый глава Минфина будет отвечать за помощь в разработке налоговой политики администрации Трампа, подготовке пошлин для Мексики, Канады и Китая, разработке бюджета, пишет газета.

Издание Politico писало, что Бессент наряду с председателем Совета экономических консультантов Кевином Хассеттом придерживается более осторожного подхода и выступает за постепенное введение тарифов, которые не напугают участников рынка и не приведут к инфляции. В то же время заместитель главы администрации Стивен Миллер, старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро и номинант на пост торгового представителя Джеймисон Грир настаивают на введении всеобъемлющих тарифов.

Бессент настаивает на продлении налоговых льгот, введенных Трампом еще в 2017 году. Срок их действия закончится в конце этого года. По словам министра, это «самый важный экономический вопрос сегодня». В противном случае, предупредил он, США столкнутся с «экономическим бедствием» из-за «гигантского повышения налогов». По его оценкам, речь идет о повышении на $4 трлн. Бессент также призвал «отдать приоритет продуктивным инвестициям, способствующим экономическому росту, вместо неэффективных трат, усиливающих инфляцию».

Кроме того, министр обещал поддержать санкции против России, особенно в отношении крупных нефтяных компаний.

До этого сенат утвердил кандидатуры госсекретаря США Марко Рубио, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и министра обороны Пита Хегсета.

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Елена Чернышова
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