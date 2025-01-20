Кто займет ключевые посты в новой администрации Трампа

Директор ФБР Кэш Патель (44 года). Родился в семье индийских иммигрантов, перебравшихся сначала в Канаду, затем в США из Восточной Африки (с колониальных времен там довольно крупная индийская община). Получил юридическое образование в США и Великобритании. Начал карьеру адвоката во Флориде, был федеральным государственным защитником по делам, связанным с наркоторговлей, убийствами, незаконным оборотом оружия и контрабандой. Один из авторов скандального «меморандума Нуньеса» с критикой расследования в отношении возможных связей предвыборной кампании Трампа 2016 года с Россией, чем заслужил доверие президента и работу в его администрации. В 2019–2020 годах сменил сразу несколько должностей — заместителя помощника президента, старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности, заместителя исполняющего обязанности директора национальной разведки и начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера. В 2019 году республиканец также хотел назначить Пателя «политическим палачом», который бы выявил и уволил нелояльных сотрудников Белого дома, но советники президента отговорили его от этого шага. НПО Пателя оказывало помощь семьям осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. В интервью и публичных заявлениях Патель заявлял о желании перевернуть с ног на голову ФБР и радикально изменить его миссию, в том числе закрыть здание штаб-квартиры бюро в Вашингтоне и превратить в «музей дипстейта», а работавших там 7 тыс. сотрудников «отправить по всей Америке ловить преступников».