Кто займет ключевые посты в новой администрации Трампа
- Госсекретарь США Марко Рубио (53 года). Потомок кубинских иммигрантов. Сенатор от Флориды, состоял в комитетах по разведке и международным отношениям. Баллотировался в президенты в 2016 году. Станет первым латиноамериканцем во главе Госдепартамента. Один из главных «ястребов» в отношении Китая в американском конгрессе, призывал к смене режимов на Кубе и в Венесуэле. Выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.
- Советник по нацбезопасности Майк Уолтц (50 лет). Ветеран спецназа («зеленый берет»), участвовал в боевых действиях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Работал в Пентагоне под руководством Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса, был советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Член палаты представителей от 6-го избирательного округа Флориды, заседал в комитетах по вооруженным силам, разведке и международным делам. Заявлял, что США находятся в состоянии холодной войны с Китаем, и допускал возвращение американских военных в Афганистан для «наведения порядка». Предлагает принудить Москву к переговорам по Украине при помощи «реальных санкций» против российского энергетического сектора и наращивания американского экспорта энергоносителей.
- Специальный посланник по урегулированию на Украине Кит Келлог (80 лет). Бывший военный, воевал во Вьетнаме и Персидском заливе. Был в Пентагоне во время теракта 11 сентября, руководил резервным командным пунктом Рэйвен Рок в Пенсильвании. Уволился из армии в 2003 году в звании генерал-лейтенанта и поначалу ушел работать в частный сектор, но уже в 2016 году стал советником, а затем членом переходной команды Трампа. После отставки первого советника по нацбезопасности Майкла Флинна в феврале 2017 года временно исполнял его обязанности, но впоследствии на эту позицию был назначен другой человек. Сам Келлог в апреле 2018 года стал советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. В ходе предвыборной кампании 2024 года консультировал Трампа по международным вопросам, а в июне представил совместный с другим советником план по урегулированию конфликта на Украине. Он предполагал принуждение Киева к переговорам при помощи угрозы прекратить поставки военной помощи. Если же от диалога откажется Москва, то, по задумке Келлога, следует, напротив, нарастить объемы военной помощи Украине. В апрельской аналитической записке он также признавал, что для успеха переговорного процесса следует отложить вступление Украины в альянс на длительный период в обмен на гарантии безопасности. The Hill характеризует подход будущего спецпосланника к конфликту как прагматичный.
- Глава Пентагона Пит Хегсет (44 года). Ветеран Нацгвардии США, служил в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. Возглавлял организацию Concerned Veterans for America по защите прав ветеранов. После победы Трампа на выборах 2016 года рассматривался на должность министра по делам ветеранов, но 45-й президент сделал выбор в пользу другого кандидата. Ведущий Fox News. Написал три книги — «Битва за американское сознание», «Американский крестовый поход» и «Современные воины», ставшие бестселлерами.
- Глава ЦРУ Джон Рэтклифф (59 лет). Начинал карьеру как юрист, с 2004 по 2012 год был мэром небольшого городка Хиз в Техасе, в 2007–2008 годах совмещал эту должность с работой врио окружного прокурора. В 2014 году впервые избран в конгресс. В 2019 году запомнился как ярый заступник Трампа во время первой процедуры импичмента в палате представителей. С мая 2020 года по январь 2021-го занимал должность директора Национальной разведки.
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Директор ФБР Кэш Патель (44 года). Родился в семье индийских иммигрантов, перебравшихся сначала в Канаду, затем в США из Восточной Африки (с колониальных времен там довольно крупная индийская община). Получил юридическое образование в США и Великобритании. Начал карьеру адвоката во Флориде, был федеральным государственным защитником по делам, связанным с наркоторговлей, убийствами, незаконным оборотом оружия и контрабандой. Один из авторов скандального «меморандума Нуньеса» с критикой расследования в отношении возможных связей предвыборной кампании Трампа 2016 года с Россией, чем заслужил доверие президента и работу в его администрации. В 2019–2020 годах сменил сразу несколько должностей — заместителя помощника президента, старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности, заместителя исполняющего обязанности директора национальной разведки и начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера. В 2019 году республиканец также хотел назначить Пателя «политическим палачом», который бы выявил и уволил нелояльных сотрудников Белого дома, но советники президента отговорили его от этого шага. НПО Пателя оказывало помощь семьям осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. В интервью и публичных заявлениях Патель заявлял о желании перевернуть с ног на голову ФБР и радикально изменить его миссию, в том числе закрыть здание штаб-квартиры бюро в Вашингтоне и превратить в «музей дипстейта», а работавших там 7 тыс. сотрудников «отправить по всей Америке ловить преступников».
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Директор Национальной разведки Тулси Габбард (43 года). Ветеран войны в Ираке. В прошлом была членом палаты представителей от Гавайев, принадлежала к прогрессивному крылу Демократической партии и занимала пост вице-председателя ее национального комитета. Покинула партию спустя два года после неудачного выдвижения на пост президента США в 2020 году. В последнее время сблизилась с Трампом, поддержала его выдвижение в президенты, готовила политика к сентябрьским дебатам с Камалой Харрис и даже рассматривалась в качестве потенциального кандидата Республиканской партии в вице-президенты. Выступала против интервенций, в том числе в Сирию.
- Постпред США при ООН Элиз Стефаник (40 лет). Член палаты представителей от 21-го избирательного округа Нью-Йорка, председатель конференции республиканцев в нижней палате конгресса и четвертый по значимости человек в партии. Активно заступалась за Трампа на слушаниях по импичменту в 2019 году, за что до сих пор находится на хорошем счету у избранного президента. Республиканец даже заявлял о ее шансах побороться за президентское кресло в 2028 году. Придерживается произраильских позиций. Она обвинила в антисемитизме руководство университетов, разрешивших пропалестинские митинги в своих кампусах.
- Министр финансов Скотт Бессент (62 года). Миллиардер, финансист с многолетней карьерой. На протяжении всех 1990-х работал в фонде Сороса, а затем снова в 2011-2015 годах в должности главного инвестиционного директора. Основал собственную инвестиционную компанию Key Square Group. Был советником предвыборной кампании Трампа по экономическим вопросам и предложил политику «3-3-3»: сократить дефицит бюджета на 3% к 2028 году, увеличить ВВП на 3% при помощи дерегулирования экономики и нарастить добычу нефти на 3 млн барр. в сутки. Заявлял, что план республиканца по введению тарифов на весь импорт не приведет к инфляции, как того опасаются 16 экономистов-лауреатов Нобелевской премии. В случае утверждения конгрессом станет первым открытым гомосексуалом на посту главы Минфина.
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Министр торговли Говард Латник (63 года). Миллиардер, генеральный директор финансовой компании Cantor Fitzgerald. 11 сентября 2001 года все находившиеся в Всемирном торговом центре сотрудники его фирмы, включая брата Латника, погибли. Самого Латника в этот момент не было в офисе, но после теракта он отправился на место происшествия и чуть не погиб при крушении южной башни. Создал специальный фонд для помощи семьям погибших сотрудников. Один из главных спонсоров предвыборных кампаний Трампа и сопредседатель его переходной команды. Cantor Fitzgerald выступает хранителем казначейских облигаций, которыми владеет стейблкоин Tether, а сам Латник неоднократно призывал к тому, что «Bitcoin должен торговаться так же, как золото, во всем мире без исключений и ограничений». Сообщается, что его выдвижение на пост министра торговли продавил миллиардер Илон Маск.
- Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм (53 года). Вела семейный бизнес, пока не избралась в палату представителей от Южной Дакоты в 2010 году. В 2019 году стала первой в истории штата женщиной-губернатором. Выступала против ковидных ограничений. Рассматривалась в качестве кандидата в вице-президенты, но Трамп сделал выбор в пользу Джей Ди Вэнса. В 2024 году опубликовала скандальные мемуары, в которых рассказала, что когда-то убила свою непослушную 14-месячную собаку по кличке Крикет. Придерживается жестких взглядов по вопросам миграции: называла границу США с Мексикой «зоной военных действий».
- Министр энергетики Крис Райт. Окончил престижные Массачусетский технологический институт (MIT) и Калифорнийский университет в Беркли. В 1992 году он основал компанию Pinnacle Technologies, которая помогла начать коммерческую добычу сланцевого газа с помощью гидравлического разрыва пласта (фрекинг). Затем возглавил одну из первых компаний-производителей сланцевого газа Stroud Energy, а в 2010 году основал нефтесервисную компанию Liberty Energy. Также состоял в совете директоров Oklo, стартапа в области ядерной энергетики, который при поддержке генерального директора OpenAI Сэма Альтмана разрабатывает микрореакторы. Райт заявлял, что климатического кризиса не существует и критиковал политику либералов по «подавлению возможностей под предлогом изменения климата».
- Министр внутренних дел и глава Национального совета по энергетике Дуглас Бёргам (68 лет). Получил MBA в Стэнфорде. Возглавлял компанию Great Plains Software, которую Microsoft приобрела за $1,1 млрд в 2001 году. После сделки Бургум оставался ее вице-президентом до 2007 года. Также возглавлял другие компании в сфере девелопмента и венчурного капитала. Один из богатейших политиков в США, миллиардер. С 2016 года губернатор Северной Дакоты. Ранее выдвигался на пост президента США от Республиканской партии, но снял свою кандидатуру во время праймериз. Рассматривался в качестве претендента на пост вице-президента, однако республиканец отдал предпочтение Джей Ди Вэнсу. Министерство внутренних дел в США не является силовым ведомством, а отвечает за управление и охрану федеральных земель и природных ресурсов. Совет — новая структура, которая объединит все федеральные ведомства, курирующие производство, регулирование и транспортировку «всех видов американской энергии».
- Глава космического агентства NASA Джаред Айзекман (41 год). Миллиардер, предприниматель. Основал компанию электронных платежей Shift4 Payments еще в возрасте 16 лет, сейчас она обрабатывает платежи для трети ресторанов и отелей в США. С юности увлекается авиацией, имеет лицензию пилота. В 2009 году совершил перелет вокруг света на легком реактивном самолете за 61 час и 51 минуту, побив предыдущий рекорд на примерно 20 часов. В 2011 году основал компанию Draken International, которая обучает военных пилотов стран НАТО, а в 2019 году продал контрольный пакет акций компании Blackstone, став миллиардером. Forbes оценивает состояние Айзенмана в $1,7 млрд. Дважды участвовал в коммерческих космических экспедициях компании SpaceX Илона Маска. В сентябре 2024 года стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Не имеет опыта работы в федеральном правительстве. После выдвижения на должность пообещал осуществить полет американцев на Луну и Марс.
- Генпрокурор и глава Минюста США Пэм Бонди (59 лет). Имеет юридическое образование. В 1991 году получила статус адвоката и пошла работать прокурором. До 2000 года была демократкой, но затем перешла в Республиканскую партию. В 2011 году стала первой в истории Флориды женщиной-генпрокурором штата, часто выступала и вела передачи на Fox News. Состояла в переходной команде Трампа после его первой победы на выборах 2016 года. Покинув должность генпрокурора Флориды в 2019 году, работала как лоббист, в том числе правительства Катара и кувейтской компании KGL Investment Company KSCC (KGLI). В 2020 году представляла Трампа на слушаниях об импичменте в сенате. Поддержала его утверждения о фальсификациях на выборах того же года. Была председателем совета директоров аналитического центра America First Policy Institute, созданного бывшими работниками администрации Трампа.
- Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс (67 лет). Политтехнолог, руководила предвыборной кампанией Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах, затем в 2018 году помогла Рону Десантису избраться губернатором штата. Сопредседатель предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Станет первой женщиной на посту главы аппарата Белого дома. Непубличный человек. Трамп называет ее «ледяной девой».
- Замглавы администрации по политическим вопросам Стивен Миллер (39 лет). Начал карьеру как пресс-секретарь конгрессвумен Мишель Бахман — одной из видных участниц консервативного популистского «Движения чаепития» (Tea Party). В прошлом старший советник и спичрайтер Трампа, помогал республиканцу с написанием инаугурационной речи 2017 года. Был одним из идеологов введенного Трампом запрета на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран и практики разделения семей мигрантов. Придерживается крайне жестких взглядов по вопросам иммиграции.
- «Царь границы» Том Хоман (63 года). Проработал в Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) около 30 лет, но особых карьерных успехов достиг в годы президентства Обамы и Трампа. В 2013 году назначен исполнительным заместителем директора ведомства по вопросам принудительного исполнения и депортации, выступал за разделение семей мигрантов для противодействия незаконной миграции. В 2017–2018 годах врио главы ICE. Покинул государственную службу в июне 2018 года, перейдя в аналитической центр Heritage Foundation. Один из авторов «Проекта-2025», в котором содержались предложения для будущей администрации Трампа, в том числе по массовой депортации нелегальных мигрантов из США. Впоследствии это стало одним из ключевых предвыборных обещаний избранного президента и, по всей видимости, первой задачей Хомана на новой для него позиции в Белом доме, которая предполагает курирование всех иммиграционных вопросов и вопросов безопасности границ.
- Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший (70 лет). Сын сенатора Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Увлекся экологической повесткой во время исправительных работ, к которым был приговорен за хранение героина. Получил образование в области экологического права, в 1999 году основал «Альянс хранителей воды», чтобы бороться за чистоту водоемов. Со временем увлекся конспирологическими теориями: был убежден, что к убийству отца и дяди причастно ЦРУ, выступал против вакцинации от коронавируса. На выборы 2024 года изначально хотел выдвинуться от Демпартии, но в итоге баллотировался как независимый кандидат. В августе приостановил кампанию в пользу Трампа.
- Министр образования Линда Макмахон (76 лет). В 1980 году вместе с мужем основала компанию Titan Sports, Inc., занимающуюся продвижением соревнований по реслингу. Спустя два года они выкупили Capitol Wrestling — материнскую компанию World Wrestling Federation (WWF; с 2002 года — World Wrestling Entertainment, WWE). В 1997 году Макмахон стала генеральным директором WWF, но в 2009 году покинула свой пост ради политической карьеры. На протяжении года состояла в совете по образованию штата Коннектикут. Ушла с этой должности, чтобы баллотироваться в сенат, но потерпела поражение на выборах 2010 и 2012 годов. В первой администрации Трампа возглавляла Ассоциацию малого бизнеса. Председатель совета директоров America First Policy Institute, сопредседатель переходной команды Трампа. Несколько лет проработала в попечительском совете католического Университета Святого Сердца в Коннектикуте.
- Министр труда Лори Чавес-Деремер (56 лет). В 2014 году стала первой латиноамериканкой, победившей на выборах мэра небольшого города Хэппи-Вэлли, штат Орегон, занимала эту должность до 2018 года. В 2016-м и 2018 году дважды потерпела неудачу на выборах в палату представителей штата, но уже в ноябре 2022-го смогла избраться членом палаты представителей от 5-го избирательного округа Орегон. Стала первой в истории женщиной, представляющей штат в конгрессе. Состоит в комитете палаты по образованию и трудовым ресурсам. На всеобщих выборах 2024 года уступила кандидату Демпартии США и 3 января 2025 года лишится своего места в конгрессе. Предпринимательница, совместно с мужем открыла несколько частных медицинских учреждений.
- Соруководители Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и Вивек Рамасвами. 53-летний владелец SpaceX, Tesla и соцсети X в последние месяцы стал одним из главных соратников Дональда Трампа и спонсоров его предвыборной кампании. 39-летний Рамасвами — бывший претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, снялся с выборов в пользу Трампа. Название департамента созвучно с названием криптовалюты Dogecoin (DOGE), которую давно поддерживает Маск. Ведомство не будет частью правительства США, а бизнесмены не станут госслужащими. Они будут консультировать Белый дом по вопросам «устранения правительственной бюрократии, сокращения избыточных нормативных актов, уменьшения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств».
Номинировались, но перестали быть кандидатами
- Бывший претендент на пост генпрокурора Мэтт Гетц (42 года). Юрист по образованию, член палаты представителей от 1-го округа Флориды с 2017 года. Ярый сторонник Дональда Трампа, заявлял о фальсификации выборов 2020 года и выступал за импичмент Байдена. В конце 2020 года в отношении политика было начато федеральное расследование из-за подозрений в получении интимных услуг, в том числе от несовершеннолетних, однако в феврале 2023 года с конгрессмена были сняты все обвинения. Один из главных инициаторов снятия с должности спикера палаты представителей Кевина Маккарти в октябре 2023 года. 21 ноября Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры после секс-скандала.
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