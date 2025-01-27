Reuters сообщил о разногласиях сторонников из-за планов Трампа по налогам

В Палате представителей у республиканцев незначительное преимущество над демократами, и если в рядах сопартийцев Трампа будет раскол, то им будет сложно провести бюджет, предполагающий предложенное президентом снижение налогов

Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Майк Джонсон (слева направо) (Фото: Melina Mara / Pool / Reuters)

Республиканцы в Палате представителей США могут столкнуться с внутрипартийными разногласиями по поводу планов по масштабному снижению налогов, предложенным новым президентом Дональдом Трампом, пишет Reuters.

В скором времени в Палате ожидается голосование по бюджету на 2025 финансовый год, от которого будет зависеть реализация планов Трампа как по снижению налогов, так и по иммиграционной, энергетической и другим реформам. При том, что у республиканцев в этом органе несущественное преимущество (218 мест против 215 демократов), для принятия закона им нужно почти полное единство.

Однако есть риск, что спикер Майк Джонсон и его сторонники могут выступить против мер по снижению налогов. «На столе переговоров есть несколько идей», — сказал Джонсон.

Демократы критикуют планы республиканцев, в том числе из-за их негативного влияния на программы медицинского страхования.

Трамп 23 января заявил, что планирует снизить налог на прибыль юридических лиц для американских международных компаний до 15%, если они переведут производство в США. Сейчас он составляет 21% — был уменьшен с 35% в первый срок республиканца.

Министр финансов США при Трампе Скотт Бессент напомнил, что в конце 2025-го завершится срок действия налоговых льгот, введенных Трампом в 2017-м. Тогда президент провел налоговую реформу, снизив налоги для физических и юридических лиц. По словам Бессента, если не продлить срок действия льгот, то американцы столкнутся с «экономическим бедствием» из-за «гигантского повышения налогов».

По его оценке, речь идет о повышении на $4 трлн — то есть при продлении столько же потеряет американский бюджет. Трамп также обещал отменить налоги на чаевые, сверхурочную работу и пособия по социальному обеспечению — это еще минус $1,8 трлн, отмечает Reuters. Такие бюджетные потери придется совместить с планами Трампа по повышению некоторых расходов, указывает агентство.