 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Reuters сообщил о разногласиях сторонников из-за планов Трампа по налогам

Reuters: среди республиканцев возможны разногласия из-за плана Трампа по налогам
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В Палате представителей у республиканцев незначительное преимущество над демократами, и если в рядах сопартийцев Трампа будет раскол, то им будет сложно провести бюджет, предполагающий предложенное президентом снижение налогов
Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Майк&nbsp;Джонсон (слева направо)
Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Майк Джонсон (слева направо) (Фото: Melina Mara / Pool / Reuters)

Республиканцы в Палате представителей США могут столкнуться с внутрипартийными разногласиями по поводу планов по масштабному снижению налогов, предложенным новым президентом Дональдом Трампом, пишет Reuters.

В скором времени в Палате ожидается голосование по бюджету на 2025 финансовый год, от которого будет зависеть реализация планов Трампа как по снижению налогов, так и по иммиграционной, энергетической и другим реформам. При том, что у республиканцев в этом органе несущественное преимущество (218 мест против 215 демократов), для принятия закона им нужно почти полное единство.

Однако есть риск, что спикер Майк Джонсон и его сторонники могут выступить против мер по снижению налогов. «На столе переговоров есть несколько идей», — сказал Джонсон.

Демократы критикуют планы республиканцев, в том числе из-за их негативного влияния на программы медицинского страхования.

Трамп заявил о планах снизить корпоративный налог в США до 15%
Экономика
Дональд Трамп выступает во время 55-го ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе

Трамп 23 января заявил, что планирует снизить налог на прибыль юридических лиц для американских международных компаний до 15%, если они переведут производство в США. Сейчас он составляет 21% — был уменьшен с 35% в первый срок республиканца.

Министр финансов США при Трампе Скотт Бессент напомнил, что в конце 2025-го завершится срок действия налоговых льгот, введенных Трампом в 2017-м. Тогда президент провел налоговую реформу, снизив налоги для физических и юридических лиц. По словам Бессента, если не продлить срок действия льгот, то американцы столкнутся с «экономическим бедствием» из-за «гигантского повышения налогов».

По его оценке, речь идет о повышении на $4 трлн — то есть при продлении столько же потеряет американский бюджет. Трамп также обещал отменить налоги на чаевые, сверхурочную работу и пособия по социальному обеспечению — это еще минус $1,8 трлн, отмечает Reuters. Такие бюджетные потери придется совместить с планами Трампа по повышению некоторых расходов, указывает агентство.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп республиканцы налоги
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
The Times сообщила о рекордном побеге богачей из Британии из-за налогов
Политика
Макфол счел позором уплату компаниями из США налогов на $1 млрд в России
Политика
Россиянина обязали доплатить около £500 тыс. налога за дом в Лондоне
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Кабмин поддержал закон о непринятии в гражданство из-за отказа от присягиПолитика, 07:15
США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантовПолитика, 07:09
Эксперты увидели превращение госзаказчиков в «кредиторов»Экономика, 07:00
В Китае полицейского корги «лишили годовой премии» за сон на работеОбщество, 06:50
В Боливии 19 человек погибли в ДТП с вылетевшим с дороги автобусомОбщество, 06:42
Reuters сообщил о разногласиях сторонников из-за планов Трампа по налогамЭкономика, 06:29
Гладков сообщил об атаке дрона на Грайворон в Белгородской областиПолитика, 06:17
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Немецкий политик осудил отказ Польши пригласить Россию в ОсвенцимПолитика, 06:01
Гинцбург сообщил, когда в России начнется применение онковакциныТехнологии и медиа, 05:46
ТАСС узнал, что СК объявил в розыск МоргенштернаОбщество, 05:31
Пол Маккартни и Элтон Джон призвали ограничить применение ИИТехнологии и медиа, 05:18
Эксперты предупредили о мошенниках, придумавших взнос «на нужды СВО»Технологии и медиа, 05:00
Катар анонсировал освобождение ХАМАС трех заложников вне условий сделкиОбщество, 04:45
Глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в историиПолитика, 04:27