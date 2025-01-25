 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенат

Сенат конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона
После вступления Дональда Трампа в должность сенат конгресса США приступил к утверждению кандидатур, предложенных республиканцем на ключевые должности в новом правительстве. Как идет этот процесс — в инфографике РБК
Пит Хегсет выступает во время слушаний по утверждению в должности в комитете сената по вооруженным силам.&nbsp;Вашингтон, 14 января 2025 года
Пит Хегсет выступает во время слушаний по утверждению в должности в комитете сената по вооруженным силам. Вашингтон, 14 января 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. Еще до его инаугурации профильные комитеты сената приступили к изучению кандидатур предложенных им министров и глав других федеральных ведомств. На специальных слушаниях сенаторы обстоятельно расспрашивают номинантов как об отдельных фактах их личной и рабочей биографии, так и о политических взглядах и приоритетах на новой должности.

Первым сенат утвердил кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио. Дипломат заявил конгрессменам, что во главе дипломатического ведомства будет уделять особое внимание урегулированию конфликта на Украине: по его словам, это станет приоритетной целью новой администрации. Он также озвучил три главных вопроса, исходя из ответов на которые будет распределяться каждый доллар из бюджета его ведомства: «Сделает ли это Америку безопаснее? Сделает ли это Америку сильнее? Сделает ли это Америку более процветающей?»

23 января был утвержден глава ЦРУ Джон Рэтклифф, а на следующий день и министр обороны Пит Хегсет. Рэтклифф начал свою политическую карьеру как мэр небольшого городка, затем избрался в конгресс, а в первой администрации Трампа около девяти месяцев возглавлял Национальную разведку.

Хегсет — фигура более спорная, причем не столько из-за отсутствия у него опыта работы в структурах Пентагона. Вскоре после того, как Трамп предложил ведущего Fox News на должность министра обороны, выяснилось, что еще в 2017 году его обвинили в изнасиловании. Тогда полиция не стала возбуждать дело, но Хегсет все равно заключил с женщиной соглашение о неразглашении — как он объяснял, из опасений за свою карьеру на телевидении. Позже появились другие публикации, в которых утверждалось, что, работая в благотворительных организациях для ветеранов, Хегсет якобы часто напивался, транжирил бюджет и заводил романы с подчиненными.

Как проблемы с алкоголем могут сорвать назначение главы Пентагона
Политика
Пит Хегсет

Хегсет пообещал сенаторам, что завяжет с алкоголем, и опроверг все обвинения, касающиеся его работы в ветеранских НПО. 21 января профильный комитет сената по вооруженным силам одобрил его кандидатуру 14 голосами против 13; вслед за этим по назначению Хегсета должны проголосовать уже все 100 членов верхней палаты конгресса. Однако незадолго до этого сенаторы получили письменные показания бывшей невестки Хегсета, в которых говорилось, что новый глава оборонного ведомства страдал от проблем с алкоголем, жестоко обращался со своей бывшей женой и был склонен к вспышкам агрессии и расистским высказываниям. О проблемах с алкоголем ФБР рассказала и бывшая супруга политика.

Также на рассмотрении конгресса находятся следующие номинанты Трампа на правительственные должности:

  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Латник;
  • торговый представитель Джеймисон Грир;
  • министр энергетики Крис Райт;
  • министр внутренних дел и глава Нацсовета по энергетике Дуглас Бёргам;
  • министр внутренней безопасности Кристи Ноэм;
  • глава ФБР Кэш Патель;
  • директор Национальной разведки Тулси Габбард;
  • глава NASA Джаред Айзекман;
  • генпрокурор и глава Минюста Пэм Бонди;
  • министр жилищного строительства Скотт Тёрнер;
  • министр сельского хозяйства Брук Роллинз;
  • министр транспорта Шон Даффи;
  • министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший;
  • министр образования Линда Макмахон;
  • министр труда Лори Чавес-Деремер.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп США президент США Сенат США Марко Рубио Пит Хегсет Госдепартамент США Пентагон
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

телеведущий, писатель
6 июня 1980 года
Материалы по теме
ANSA узнало о планах Трампа вывести из Европы 20 тыс. военных США
Политика
Генсек НАТО остался доволен угрозами Трампа России
Политика
WP сообщила о риске «капитуляции» Трампа в случае его встречи с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенатПолитика, 06:07
Сенат утвердил кандидата Трампа на пост главы ПентагонаПолитика, 06:06
Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»Политика, 05:52
США официально переименовали Мексиканский залив в АмериканскийПолитика, 05:26
Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в историиОбщество, 05:01
Экспорт вооружений США в 2024 году достиг рекордаПолитика, 04:48
Полянский заявил о «проявлении» политики Трампа на заседании ООНПолитика, 04:25
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
На Бали задержали основателя «русской деревни»Политика, 04:03
Мексика отказала США в приеме депортационного рейсаПолитика, 04:01
На Украине допустили допрос Сырского по делу арестованных генераловПолитика, 03:37
Мэрилину Мэнсону не станут предъявлять обвинения в насилииОбщество, 03:32
Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет РоссииПолитика, 03:07
Глава ЕЦБ заявила о возможном привлечении в ЕС «талантов» из СШАПолитика, 02:47
Главу минздрава Камчатки уволили после вспышки гепатита в онкодиспансереПолитика, 02:24