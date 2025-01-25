Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенат

После вступления Дональда Трампа в должность сенат конгресса США приступил к утверждению кандидатур, предложенных республиканцем на ключевые должности в новом правительстве. Как идет этот процесс — в инфографике РБК

Пит Хегсет выступает во время слушаний по утверждению в должности в комитете сената по вооруженным силам. Вашингтон, 14 января 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. Еще до его инаугурации профильные комитеты сената приступили к изучению кандидатур предложенных им министров и глав других федеральных ведомств. На специальных слушаниях сенаторы обстоятельно расспрашивают номинантов как об отдельных фактах их личной и рабочей биографии, так и о политических взглядах и приоритетах на новой должности.

Первым сенат утвердил кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио. Дипломат заявил конгрессменам, что во главе дипломатического ведомства будет уделять особое внимание урегулированию конфликта на Украине: по его словам, это станет приоритетной целью новой администрации. Он также озвучил три главных вопроса, исходя из ответов на которые будет распределяться каждый доллар из бюджета его ведомства: «Сделает ли это Америку безопаснее? Сделает ли это Америку сильнее? Сделает ли это Америку более процветающей?»

23 января был утвержден глава ЦРУ Джон Рэтклифф, а на следующий день и министр обороны Пит Хегсет. Рэтклифф начал свою политическую карьеру как мэр небольшого городка, затем избрался в конгресс, а в первой администрации Трампа около девяти месяцев возглавлял Национальную разведку.

Хегсет — фигура более спорная, причем не столько из-за отсутствия у него опыта работы в структурах Пентагона. Вскоре после того, как Трамп предложил ведущего Fox News на должность министра обороны, выяснилось, что еще в 2017 году его обвинили в изнасиловании. Тогда полиция не стала возбуждать дело, но Хегсет все равно заключил с женщиной соглашение о неразглашении — как он объяснял, из опасений за свою карьеру на телевидении. Позже появились другие публикации, в которых утверждалось, что, работая в благотворительных организациях для ветеранов, Хегсет якобы часто напивался, транжирил бюджет и заводил романы с подчиненными.

Хегсет пообещал сенаторам, что завяжет с алкоголем, и опроверг все обвинения, касающиеся его работы в ветеранских НПО. 21 января профильный комитет сената по вооруженным силам одобрил его кандидатуру 14 голосами против 13; вслед за этим по назначению Хегсета должны проголосовать уже все 100 членов верхней палаты конгресса. Однако незадолго до этого сенаторы получили письменные показания бывшей невестки Хегсета, в которых говорилось, что новый глава оборонного ведомства страдал от проблем с алкоголем, жестоко обращался со своей бывшей женой и был склонен к вспышкам агрессии и расистским высказываниям. О проблемах с алкоголем ФБР рассказала и бывшая супруга политика.

Также на рассмотрении конгресса находятся следующие номинанты Трампа на правительственные должности:

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Латник;

торговый представитель Джеймисон Грир;

министр энергетики Крис Райт;

министр внутренних дел и глава Нацсовета по энергетике Дуглас Бёргам;

министр внутренней безопасности Кристи Ноэм;

глава ФБР Кэш Патель;

директор Национальной разведки Тулси Габбард;

глава NASA Джаред Айзекман;

генпрокурор и глава Минюста Пэм Бонди;

министр жилищного строительства Скотт Тёрнер;

министр сельского хозяйства Брук Роллинз;

министр транспорта Шон Даффи;

министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший;

министр образования Линда Макмахон;

министр труда Лори Чавес-Деремер.