Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенат
20 января Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. Еще до его инаугурации профильные комитеты сената приступили к изучению кандидатур предложенных им министров и глав других федеральных ведомств. На специальных слушаниях сенаторы обстоятельно расспрашивают номинантов как об отдельных фактах их личной и рабочей биографии, так и о политических взглядах и приоритетах на новой должности.
Первым сенат утвердил кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио. Дипломат заявил конгрессменам, что во главе дипломатического ведомства будет уделять особое внимание урегулированию конфликта на Украине: по его словам, это станет приоритетной целью новой администрации. Он также озвучил три главных вопроса, исходя из ответов на которые будет распределяться каждый доллар из бюджета его ведомства: «Сделает ли это Америку безопаснее? Сделает ли это Америку сильнее? Сделает ли это Америку более процветающей?»
23 января был утвержден глава ЦРУ Джон Рэтклифф, а на следующий день и министр обороны Пит Хегсет. Рэтклифф начал свою политическую карьеру как мэр небольшого городка, затем избрался в конгресс, а в первой администрации Трампа около девяти месяцев возглавлял Национальную разведку.
Хегсет — фигура более спорная, причем не столько из-за отсутствия у него опыта работы в структурах Пентагона. Вскоре после того, как Трамп предложил ведущего Fox News на должность министра обороны, выяснилось, что еще в 2017 году его обвинили в изнасиловании. Тогда полиция не стала возбуждать дело, но Хегсет все равно заключил с женщиной соглашение о неразглашении — как он объяснял, из опасений за свою карьеру на телевидении. Позже появились другие публикации, в которых утверждалось, что, работая в благотворительных организациях для ветеранов, Хегсет якобы часто напивался, транжирил бюджет и заводил романы с подчиненными.
Хегсет пообещал сенаторам, что завяжет с алкоголем, и опроверг все обвинения, касающиеся его работы в ветеранских НПО. 21 января профильный комитет сената по вооруженным силам одобрил его кандидатуру 14 голосами против 13; вслед за этим по назначению Хегсета должны проголосовать уже все 100 членов верхней палаты конгресса. Однако незадолго до этого сенаторы получили письменные показания бывшей невестки Хегсета, в которых говорилось, что новый глава оборонного ведомства страдал от проблем с алкоголем, жестоко обращался со своей бывшей женой и был склонен к вспышкам агрессии и расистским высказываниям. О проблемах с алкоголем ФБР рассказала и бывшая супруга политика.
Также на рассмотрении конгресса находятся следующие номинанты Трампа на правительственные должности:
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Латник;
- торговый представитель Джеймисон Грир;
- министр энергетики Крис Райт;
- министр внутренних дел и глава Нацсовета по энергетике Дуглас Бёргам;
- министр внутренней безопасности Кристи Ноэм;
- глава ФБР Кэш Патель;
- директор Национальной разведки Тулси Габбард;
- глава NASA Джаред Айзекман;
- генпрокурор и глава Минюста Пэм Бонди;
- министр жилищного строительства Скотт Тёрнер;
- министр сельского хозяйства Брук Роллинз;
- министр транспорта Шон Даффи;
- министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший;
- министр образования Линда Макмахон;
- министр труда Лори Чавес-Деремер.
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