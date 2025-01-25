Politico назвала первый вопрос, вызвавший раскол в команде Трампа

Команда Трампа разделилась на два лагеря — первый выступает за постепенное введение пошлин, которое не напугает участников рынка и не приведет к росту инфляции, второй — за всеобъемлющие тарифы, сообщили источники Politico

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Неопределенность насчет введения пошлин стала первым разногласием в команде президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал ввести 20%-ные пошлины на все категории импортных товаров в случае своей победы на президентских выборах. Однако, вступив в должность, он не сразу приступил к реализации этой инициативы, что, скорее всего, свидетельствует об отсутствии решения насчет того, когда и каким образом это делать, рассказали собеседники издания.

«В ближайшие пару месяцев будут введены тарифы — всеобъемлющие, универсальные тарифы, — сказал один из источников Politico. — Буквально, если вы просто послушаете Трампа, — это все, о чем он говорит».

Второй собеседник отметил, что президент США «серьезно относится к универсальному тарифу». В отношении остальных пошлин команда Трампа раскололась на два лагеря. В первом находятся кандидаты на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов Скотт Бессент и Кевин Хассетт, они придерживаются более осторожной позиции в отношении торговли и выступают за постепенное введение тарифов, которые не напугают участников рынка и не приведут к инфляции. Члены второго лагеря — заместитель главы администрации Стивен Миллер, старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро и номинант на пост торгового представителя Джеймисон Грир. Они выступают за введение всеобъемлющих тарифов.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. 20 января прошла его инаугурация. Республиканец анонсировал введение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая до 1 февраля. В ноябре он утверждал , что их уровень достигнет 10% для Пекина и 25% — для Оттавы и Мехико из-за их роли в нелегальной миграции и торговле наркотиками.

Свои первые указы республиканец подписал в первый же день после вступления в должность. Они коснулись объявления чрезвычайного положения на южной границе, прекращения выдавать американское гражданство детям мигрантов по праву рождения на территории США и других вопросов, но не пошлин.