Politico назвала первый вопрос, вызвавший раскол в команде Трампа
Неопределенность насчет введения пошлин стала первым разногласием в команде президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.
Во время предвыборной кампании Трамп пообещал ввести 20%-ные пошлины на все категории импортных товаров в случае своей победы на президентских выборах. Однако, вступив в должность, он не сразу приступил к реализации этой инициативы, что, скорее всего, свидетельствует об отсутствии решения насчет того, когда и каким образом это делать, рассказали собеседники издания.
«В ближайшие пару месяцев будут введены тарифы — всеобъемлющие, универсальные тарифы, — сказал один из источников Politico. — Буквально, если вы просто послушаете Трампа, — это все, о чем он говорит».
Второй собеседник отметил, что президент США «серьезно относится к универсальному тарифу». В отношении остальных пошлин команда Трампа раскололась на два лагеря. В первом находятся кандидаты на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов Скотт Бессент и Кевин Хассетт, они придерживаются более осторожной позиции в отношении торговли и выступают за постепенное введение тарифов, которые не напугают участников рынка и не приведут к инфляции. Члены второго лагеря — заместитель главы администрации Стивен Миллер, старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро и номинант на пост торгового представителя Джеймисон Грир. Они выступают за введение всеобъемлющих тарифов.
утверждал, что их уровень достигнет 10% для Пекина и 25% — для Оттавы и Мехико из-за их роли в нелегальной миграции и торговле наркотиками.
Свои первые указы республиканец подписал в первый же день после вступления в должность. Они коснулись объявления чрезвычайного положения на южной границе, прекращения выдавать американское гражданство детям мигрантов по праву рождения на территории США и других вопросов, но не пошлин.
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