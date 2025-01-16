 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Будущий глава Минфина США предсказал экономическое бедствие к концу года

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Проблемы могут начаться, если не будут продлены введенные Трампом в 2017 году налоговые льготы — это приведет к гигантскому росту налогов, предупредил экономист. Срок действия льгот завершится в конце 2025-го
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США могут столкнуться с серьезными экономическими проблемами в связи с сокращением налоговых льгот, заявил кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост министра финансов страны Скотт Бессент на слушаниях по поводу своего назначения в сенате.

Продление налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 году (срок их действия закончится в конце года), — это «самый важный экономический вопрос сегодня». В 2017-м Трамп провел налоговую реформу, снизив налоги для физических и юридических лиц.

«Если мы не возобновим и не продлим [льготы], то столкнемся с экономическим бедствием», — заявил Бессент, так как произойдет «гигантское повышение налогов» (цитата по Reuters). По его оценке, речь идет о повышении на $4 трлн.

Бессент отметил, что у США нет проблем с доходами, но есть проблемы с расходами. Они увеличились на 40% за последние четыре года, а дефицит бюджета в тот же период составлял 7% ВВП за последние четыре года — это невиданное явление. Бессент призвал «отдать приоритет продуктивным инвестициям, способствующим экономическому росту, вместо неэффективных трат, усиливающих инфляцию».

Выбранный Трампом главой Минфина инвестор избавится от активов ради поста
Политика
Скотт Бессент

Бессенту 62 года. В последние месяцы, как писала The Wall Street Journal, он был ключевым советником Трампа и его команды по экономике и поддерживал большинство инициатив республиканца.

С 2011 по 2015 год Бессент был главным инвестиционным директором Soros Fund Management — инвестиционной компании Джорджа Сороса (его состояние, по оценке Forbes, $7,2 млрд). The New York Times писала, что активы и инвестиции самого потенциального министра финансов превышают $700 млн и от некоторых ему придется отказаться, чтобы избежать конфликта интересов на посту.

Reuters отмечает, что Бессент считает необходимым достичь более высоких темпов экономического роста, это позволит окупить сниженные налоги. Кроме того, предлагаются меры по дальнейшему сокращению налогового бремени: например, уменьшение корпоративного налога (до реформы 2017 года он был 35%) с 21 до 15% для компаний, производящих товары в США, и освобождение от налогов доходов от чаевых и социального обеспечения.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп США налоги Минфин США Экономика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Макфол счел позором уплату компаниями из США налогов на $1 млрд в России
Политика
Трамп пообещал Канаде снижение налогов за присоединение к США
Политика
Трамп пригрозил ЕС пошлинами за недостаточные закупки энергоресурсов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 17:55
Сможет ли правая Reform UK потеснить лейбористов в ВеликобританииПолитика, 21:39
В Краснодарском крае отменили торги по продаже земель члена банды ЦапковОбщество, 21:34
Будущий глава Минфина США предсказал экономическое бедствие к концу годаЭкономика, 21:26
Американец объяснил разгром в партии от Медведева желанием пойти в туалетСпорт, 21:26
Умер Дэвид ЛинчОбщество, 21:25
В Пушкинском музее сменится директорОбщество, 21:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 21:11
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Гандболиста отстранили за допинг спустя год после сдачи пробы на ЧЕСпорт, 21:06
На Украине задержали пытавшегося сбежать в Словакию россиянинаПолитика, 21:06
Путин объявил 2025 год в России Годом защитника ОтечестваПолитика, 20:52
«Страна» сообщила о бунте против мобилизации в ЗакарпатьеПолитика, 20:48
СЭ назвал число подавших на нейтральный статус российских гимнастокСпорт, 20:39
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:38
Чем интересен факторинг в условиях высоких процентных ставокОтрасли, 20:36