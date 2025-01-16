Будущий глава Минфина США предсказал экономическое бедствие к концу года

Проблемы могут начаться, если не будут продлены введенные Трампом в 2017 году налоговые льготы — это приведет к гигантскому росту налогов, предупредил экономист. Срок действия льгот завершится в конце 2025-го

Скотт Бессент (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США могут столкнуться с серьезными экономическими проблемами в связи с сокращением налоговых льгот, заявил кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост министра финансов страны Скотт Бессент на слушаниях по поводу своего назначения в сенате.

Продление налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 году (срок их действия закончится в конце года), — это «самый важный экономический вопрос сегодня». В 2017-м Трамп провел налоговую реформу, снизив налоги для физических и юридических лиц.

«Если мы не возобновим и не продлим [льготы], то столкнемся с экономическим бедствием», — заявил Бессент, так как произойдет «гигантское повышение налогов» (цитата по Reuters). По его оценке, речь идет о повышении на $4 трлн.

Бессент отметил, что у США нет проблем с доходами, но есть проблемы с расходами. Они увеличились на 40% за последние четыре года, а дефицит бюджета в тот же период составлял 7% ВВП за последние четыре года — это невиданное явление. Бессент призвал «отдать приоритет продуктивным инвестициям, способствующим экономическому росту, вместо неэффективных трат, усиливающих инфляцию».

Бессенту 62 года. В последние месяцы, как писала The Wall Street Journal, он был ключевым советником Трампа и его команды по экономике и поддерживал большинство инициатив республиканца. С 2011 по 2015 год Бессент был главным инвестиционным директором Soros Fund Management — инвестиционной компании Джорджа Сороса (его состояние, по оценке Forbes, $7,2 млрд). The New York Times писала, что активы и инвестиции самого потенциального министра финансов превышают $700 млн и от некоторых ему придется отказаться, чтобы избежать конфликта интересов на посту.

Reuters отмечает, что Бессент считает необходимым достичь более высоких темпов экономического роста, это позволит окупить сниженные налоги. Кроме того, предлагаются меры по дальнейшему сокращению налогового бремени: например, уменьшение корпоративного налога (до реформы 2017 года он был 35%) с 21 до 15% для компаний, производящих товары в США, и освобождение от налогов доходов от чаевых и социального обеспечения.