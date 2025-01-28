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Военная операция на Украине ,  
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Военные ВСУ рассказали о единственной своей тактике — затыкать дыры

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские бригады на линии фронта в Донбассе постоянно недоукомплектованы, а сама линия отступает, пишет The Economist

Бригады ВСУ на линии фронта в Донбассе постоянно недоукомплектованы и находятся под давлением, а сама линия отступает, пишет The Economist со ссылкой на украинских военных.

«У нас больше нет тактики, кроме как затыкание дыр», — рассказал отставной командир с позывным «Купол», до сентября командовавший бригадой, сражавшейся на востоке Донбасса. «Мы стараемся восполнить наши потери на поле боя», — отметил полковник Павел Федосенко, командующий украинской тактической группой в Донбассе.

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На прошлой неделе газета Neue Zürcher Zeitung сообщала об ухудшении положения украинских войск в Южном Донбассе на фоне приближения российских сил к Покровску с запада. Этот город служит важнейшим узлом снабжения Вооруженных сил Украины.

В Генштабе ВСУ описывают ситуацию на фронте как сложную. Мобилизация не закрывает потребности армии в личном составе, считает главком Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский называл главной проблемой нехватку оружия, а не людей.

Украинские военные рассказывали The Washington Post, что без постоянного притока помощи у Украины не хватит ресурсов, чтобы противостоять России.

Минобороны уже несколько месяцев отчитывается о взятии сел к югу и востоку от Покровска, который служит важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). The New York Times предупреждала, что российское наступление в этой местности может перерезать основные линии снабжения войск в оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктах, и называла Покровск «ключевым городом» Донбасса.

По официальной оценке, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс., теперь их количество оценивают в примерно 12 тыс. человек.

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