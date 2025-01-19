Сырский сообщил о недостаточном для ВСУ уровне мобилизации
Мобилизация не закрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в личном составе, заявил главнокомандующий Александр Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко.
Так он прокомментировал случаи перевода военнослужащих, занятых в обслуживании самолетов, в пехоту. Сырский пояснил, что так поступают «в разумных пределах» в отношении служащих из сфер логистики, обслуживания и обеспечения из-за недостаточной укомплектованности подразделений. В то же время запрет перевода высококвалифицированного персонала продолжает действовать.
«Однозначно, это специалисты, потраченные средства, имеющие опыт и которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — сказал Сырский.
Задача командования, подчеркнул главнокомандующий, не допустить ситуации, когда в пехоту переводят не предназначенных для подобных задач служащих.
В январе Генштаб ВСУ признал, что часть авиатехников была отправлена в пехоту в связи с нехваткой солдат, и подчеркнул: «Остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется».
Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с 24 февраля 2022 года. Предусмотрен призыв украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинские мужчины в возрасте с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
По мнению американских властей, Украине необходимо снизить минимальный возрастной порог мобилизации с 25 до 18 лет. «Даже при наличии денег, боеприпасов на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии», — уверен госсекретарь Энтони Блинкен.
Власти Украины считают, что главная проблема ВСУ — не недостаток служащих, а нехватка оружия для них. «Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых парней и сказал, что не знаем, куда идти, на каком мосту или с каким оружием они будут сражаться?» — спросил президент Владимир Зеленский.
В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тыс. человек, выяснила The Washington Post.
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