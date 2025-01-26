Село расположено в нескольких километрах к югу от «ключевого города» Донбасса, в котором сходятся автомобильные и железнодорожные пути, важные для снабжения ВСУ в регионе

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Российские подразделения взяли под контроль село Зелёное в ДНР, сообщило Минобороны России.

В этом регионе несколько одноименных населенных пунктов, одно из сел находится в примерно 4 км к югу от города Покровск, который находится под контролем ВСУ. По переписи 2001 года в селе жили 220 человек.

Минобороны уже несколько месяцев отчитывается о взятии сел к югу и востоку от Покровска, который служит важнейшим узлом снабжения группировки вооруженных сил Украины в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). The New York Times предупреждала, что российское наступление в этой местности может перерезать основные линии снабжения войск в оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктах, и называла Покровск «ключевым городом» Донбасса. По официальной оценке, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс., теперь их количество оценивают в примерно 12 тыс. человек.

Бундесвер прошлой осенью прогнозировал, что в начале 2025 года Покровск будет оставлен украинской армией, поскольку там сложилась особенно критическая для ВСУ ситуация, а Россия сохраняет за собой инициативу на поле боя по всем направлениям и во всех регионах.

«Покровск очень важен для ведения боевых действий на Украине», — отметил глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг.