NZZ сообщила об ухудшении положения ВСУ в Донбассе

Населенные пункты в Донбассе, игравшие важную роль в украинской обороне, постепенно переходят под контроль российской армии: Часов Яр, Великая Новоселка и Покровск

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Положение украинской армии в Южном Донбассе ухудшается, российские войска приближаются к Покровску с запада, что угрожает обороняющимся потерей линий снабжения, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Кроме того, на этой неделе российские подразделения быстро продвинулись в центр Часова Яра и сейчас контролируют около половины города.

Поселок Великая Новоселка весь период полномасштабных боев был важной частью оборонительной линии ВСУ, но теперь населенный пункт окружен с трех сторон, небольшой местный аэропорт занят российскими войсками, ведется штурм центральных кварталов, пишет газета.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии под контроль населенных пунктов в Донбассе. В частности, 20 января ведомство доложило об установлении контроля над Новоегоровкой в ЛНР и Шевченко в ДНР, а 23 января — над населенным пунктом Соленое в ДНР.

Генштаб ВСУ сообщил в конце января о сложной ситуации и сохраняющемся за российской стороной превосходстве в живой силе и технике. Стабилизация фронта остается сложной задачей, оценивал президент Владимир Зеленский.