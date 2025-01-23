 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

NZZ сообщила об ухудшении положения ВСУ в Донбассе

Сюжет
Военная операция на Украине
Населенные пункты в Донбассе, игравшие важную роль в украинской обороне, постепенно переходят под контроль российской армии: Часов Яр, Великая Новоселка и Покровск
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Положение украинской армии в Южном Донбассе ухудшается, российские войска приближаются к Покровску с запада, что угрожает обороняющимся потерей линий снабжения, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Кроме того, на этой неделе российские подразделения быстро продвинулись в центр Часова Яра и сейчас контролируют около половины города.

Поселок Великая Новоселка весь период полномасштабных боев был важной частью оборонительной линии ВСУ, но теперь населенный пункт окружен с трех сторон, небольшой местный аэропорт занят российскими войсками, ведется штурм центральных кварталов, пишет газета.

ТАСС узнал о боях на крупнейшем угольном предприятии Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии под контроль населенных пунктов в Донбассе. В частности, 20 января ведомство доложило об установлении контроля над Новоегоровкой в ЛНР и Шевченко в ДНР, а 23 января — над населенным пунктом Соленое в ДНР.

Генштаб ВСУ сообщил в конце января о сложной ситуации и сохраняющемся за российской стороной превосходстве в живой силе и технике. Стабилизация фронта остается сложной задачей, оценивал президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК в Telegram.

На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

В России второй год подряд продали больше вина, чем водки

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Госдума приняла решение по закону об апартаментах

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Донбасс Покровск Часов Яр
Материалы по теме
FT связала смену командующего ВСУ в Донбассе с продвижением России
Политика
На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области
Политика
Зеленский назвал условие «для справедливых переговоров» с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Когда продуктивность становится опасной для здоровья — Harvard HealthPro, 14:29
Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область достиг 750 млрд руб.Политика, 14:27
FP назвал два вида гарантий безопасности НАТО для УкраиныПолитика, 14:22
«Магнитка» снизила производство стали: что будет с отраслью дальшеБизнес, 14:18
В Кремле напомнили об угрозе вмешательства извне для стран ЕвропыПолитика, 14:14
Зеленский назвал условие для переговоров с РоссиейПолитика, 14:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как и чему учить руководителей в 2025 годуPro, 14:06
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:05
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45%Инвестиции, 14:04
«Зенит» ответил на обвинения бразильского клуба во лжи из-за КлаудиньоСпорт, 14:03
Пивовары из Гусь-Хрустального не смогли доказать «фантазийность» МюнхенаВино, 14:00
В Татарстане выплаты контрактникам повысили до ₽2,8 млнПолитика, 13:58
Число погибших на горнолыжном курорте в Турции выросло до 78 человекОбщество, 13:56