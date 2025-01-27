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Военная операция на Украине ,  
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Бывший главком ВСУ заявил о потере Украиной половины природных ресурсов

Бывший главком ВСУ Муженко: на утраченной территории — половина ресурсов Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
На утраченных территориях находится около половины природных ресурсов Украины стоимостью более 25 трлн гривен, заявил экс-главком ВСУ. Зеленский предлагал Западу их совместное использование с расчетом на защиту
Виктор Муженко
Виктор Муженко (Фото: Maxym Marusenko / Zuma / Global Look Press)

На утраченных территориях находится половина украинских природных ресурсов, их стоимость превышает 25 трлн гривен (58,3 трлн руб.), заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ, занимал эту должность с 2014 по 2019 год) Виктор Муженко. Его слова передает «Страна».

«Донецкая, Луганская, части Запорожской и Херсонской областей — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов, — заявил он. — Там больше 20, 25 трлн [гривен]».

Муженко добавил, что заморозка конфликта «намного больше выгодна» России, чем Украине.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией.

Ранее американский портал OilPrice писал, что после начала военной операции Украина утратила два из четырех месторождений лития — одного из самых востребованных редких металлов в мире, который называют «белым золотом». Согласно геологическим исследованиям, объем его запасов достигал порядка 500 тыс. т, являлся одним из крупнейших в Европе и ключевых экономических ресурсов для Киев.

Украина потеряла половину месторождений лития
Экономика
Фото:Matt Cardy / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года представил «план победы», который содержал пункт о совместной с западными странами использовании украинских ресурсов. Как уточнял «РБК Украина», Киев рассчитывал на интерес членов Республиканской партии США, полагая, что наличие у них бизнеса в стране поспособствует защите этих активов в случае атак. Financial Times писала, что этим предложением заинтересовался американский лидер Дональд Трамп.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Виктор Муженко ВСУ Военная операция на Украине природные ресурсы переговоры
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