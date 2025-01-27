Бывший главком ВСУ заявил о потере Украиной половины природных ресурсов
На утраченных территориях находится половина украинских природных ресурсов, их стоимость превышает 25 трлн гривен (58,3 трлн руб.), заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ, занимал эту должность с 2014 по 2019 год) Виктор Муженко. Его слова передает «Страна».
«Донецкая, Луганская, части Запорожской и Херсонской областей — это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов, — заявил он. — Там больше 20, 25 трлн [гривен]».
Муженко добавил, что заморозка конфликта «намного больше выгодна» России, чем Украине.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией.
Ранее американский портал OilPrice писал, что после начала военной операции Украина утратила два из четырех месторождений лития — одного из самых востребованных редких металлов в мире, который называют «белым золотом». Согласно геологическим исследованиям, объем его запасов достигал порядка 500 тыс. т, являлся одним из крупнейших в Европе и ключевых экономических ресурсов для Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года представил «план победы», который содержал пункт о совместной с западными странами использовании украинских ресурсов. Как уточнял «РБК Украина», Киев рассчитывал на интерес членов Республиканской партии США, полагая, что наличие у них бизнеса в стране поспособствует защите этих активов в случае атак. Financial Times писала, что этим предложением заинтересовался американский лидер Дональд Трамп.
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