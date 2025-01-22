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Военная операция на Украине ,  
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В Генштабе ВСУ назвали сложной ситуацию на фронте

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Военная операция на Украине
За минувшие сутки произошло 121 боестолкновение, половина из них — на покровском направлении, ситуация на фронте остается сложной, заявили в Генштабе ВСУ. Минобороны России отчиталось о контроле над Западным в Харьковской области
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Ситуация на фронте остается сложной, российские военнослужащие сохраняют превосходство в живой силе и технике, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, за минувшие сутки произошло 121 боестолкновение, половина из них — на покровском направлении.

Минобороны России, в свою очередь, отчитывалось о контроле над населенным пунктом Западное в Харьковской области.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года Минобороны заявило о наращивании темпов наступления в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что операция должна была отвлечь российские силы от этого региона, однако этого не произошло. В частности, он называл «наиболее жесткими» направлениями боевых действий покровское и торецкое в ДНР.

Российские войска заняли Западное в Харьковской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С 6 августа российское Минобороны отчитывалось о контроле над рядом населенных пунктов в ДНР, в том числе городом Угледар. В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области «близка к развязке». Глава государства Владимир Путин выражал уверенность в том, что этот регион будет освобожден от ВСУ, но не стал называть конкретную дату. «Смысла держаться там у ВСУ нет. Но мы совершенно точно их выбьем», — сказал он в ходе ежегодной прямой линии.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ВСУ Военная операция на Украине ДНР Минобороны боестолкновения
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