В ВСУ заявили о нехватке ресурсов для борьбы с Россией без помощи Запада

Украинским военным без поддержки со стороны Запада не хватает ресурсов для отражения российского наступления, они также жалуются на численное превосходство российских войск, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Пехотинец 35-й бригады морской пехоты Украины по имени Валентин в беседе с газетой пожаловался на большую численность российских подразделений. «Создается ощущение, что их неограниченное количество», — добавил он.

Некоторые украинские военные сказали газете, что смирились с сокращением западной поддержки вооружениями. Они также не исключили, что объемы помощи будут падать и дальше.

По словам собеседников WP, без постоянного притока этой помощи у Украины нет военных ресурсов, чтобы противостоять России.

Украинские военные, опрошенные газетой, пожаловались на истощение и падение морального духа в войсках. Военнослужащие, которые ранее были готовы продолжать борьбу, чаще высказываются в поддержку мирных переговоров, отмечает издание.

Опрошенные также раскритиковали украинские власти, в том числе за медленную и разрозненную кампанию по мобилизации. Военные пожаловались, что им приходилось вкладывать в оснащение собственные средства или полагаться в этом отношении на волонтеров.

Материал дополняется