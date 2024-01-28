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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Пашинян: Армения предложила Азербайджану подписать договор о ненападении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Пакт о ненападении нужен, если подписание мирного договора затянется, заявил Пашинян. Ранее он предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями. В Баку говорили, что готовят ответ на предложения Еревана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении на случай, если заключение мирного договора между странами займет больше времени, чем ожидалось. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на мероприятии по случаю 32-й годовщины образования армии республики, передает News.am.

Пашинян заявил, что Армения привержена мирной повестке и не собирается от нее отступать. Он напомнил, что страна выдвинула Азербайджану предложения по механизму взаимного контроля над вооружениями. Об этой инициативе политик рассказывал в середине января, отмечая, что соглашение нужно, чтобы две страны «имели возможность контролировать выполнение договоренностей друг друга».

Армянский премьер сказал также, что Ереван не претендует ни на какую территорию, кроме своей суверенной, и «никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Республики Армения». «Как я уже сказал, мы готовы дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других», — отметил Пашинян.

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Политика
Никол Пашинян

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что в начале января Ереван передал Баку пакет предложений по мирному договору, и страна готовит ответ, что может занять несколько недель. В чем заключаются предложения, министр не уточнил. В Баку ранее говорили, что готовы к прямым мирным переговорам с Ереваном.

Азербайджан и Армения ведут переговоры о заключении мирного договора несколько лет. В апреле 2023 года Пашинян говорил, что его подписание станет возможным только в том случае, если Армения зафиксирует: ее территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году.

В конце декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ; Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые встретились после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль азербайджанской стороны после «антитеррористической операции» осенью 2023 года. В день мероприятия пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Азербайджан и Армения готовы финализировать мирный договор.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Никол Пашинян Армения Азербайджан мирный договор
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