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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на границе

Азербайджан предложил Армении провести встречу по мирному договору на госгранице
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Astrig Agopian / Getty Images
Фото: Astrig Agopian / Getty Images

Баку готов к прямым мирным переговорам с Ереваном на двусторонней основе и предлагает провести встречу по этому поводу на государственной границе между странами, следует из заявления МИДа Азербайджана.

Днем 21 ноября МИД Армении сообщил, что передал азербайджанской стороне шестое по счету предложение по мирному договору.

«Армения по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов», — говорилось в публикации армянского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Баку обратил внимание, что Еревану потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора, и что «серьезно сорвало процесс» урегулирования.

«Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе. Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв к скорейшему началу переговоров», — заявили в МИД Азербайджана.

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Ильхам Алиев

Азербайджан и Армения ведут переговоры о заключении мирного договора несколько лет. Весной премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Баку в сентябре 2023 года провел военную операцию, в результате взял регион под свой контроль. Ереван утверждал, что армия Армении участия в боевых действиях не принимала.

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Пашинян в октябре приводил три согласованных принципа мира и нормализации отношений с Азербайджаном. Согласно одному из них, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга: первая имеет площадь 29,8 тыс. кв. км, второй — 86,6 тыс. кв. км. Во-вторых, стороны соглашаются провести делимитацию границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года.

Армянский премьер отмечал, что неоднократно говорил о признании территориальной целостности Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км, в то время как президент Азербайджана Ильхам Алиев в отношении Армении говорил лишь о факте признания, не уточняя площадь. По его мнению, это вызывает подозрения, что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии».

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Теги
Азербайджан Армения переговоры мирные переговоры госграница

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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