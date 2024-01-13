Пашинян сделал новое предложение Азербайджану

Премьер Армении заявил, что Баку отверг предложения о зеркальном отводе войск и демилитаризации приграничных территорий. «Могу сделать еще одно предложение: давайте подпишем соглашение о контроле над вооружениями», — сказал он

Никол Пашинян (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями, его слова приводит Aysor.

«Мы предлагаем, говорим: для обеспечения безопасности давайте осуществим зеркальный отвод войск от линии границы, определенной Алма-Атинской декларацией, чтобы нейтрализовать риск столкновений», — сказал Пашинян. Однако Баку, указал он, это отвергает.

Глава правительства также напомнил о предложении создать демилитаризованную зону на приграничных территориях, которое Баку также отклонил.

«Могу сделать еще одно предложение: давайте подпишем соглашение о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных соглашений, касающихся вооружений, и имели возможность контролировать выполнение договоренностей друг друга», — заявил премьер. «Это, конечно, что-то новое», — отметил он.

До начала второй карабахской войны в 2020 году Пашинян несколько раз утверждал, что «Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. — РБК) — это Армения. И точка». Свою позицию он объяснял тем, что исходит из декларации о независимости Армении, где говорится о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах входил в Азербайджанскую ССР и после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана, однако с завершением первой карабахской войны в 1994 году фактически находился под контролем Армении. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ереван поддержал, но юридически не признал. Пашинян в апреле прошлого года напомнил, что, подписавшись под Мадридскими принципами (базис урегулирования, который в 2007 году предложила Минская группа ОБСЕ), Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Тогда он также отметил, что мирный договор станет возможным только в том случае, если Армения зафиксирует: ее территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. «Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения», — подчеркнул премьер.

В сентябре прошлого года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением. Нагорный Карабах после этого покинули более 100 тыс. армян — большая часть населения региона. В октябре азербайджанский президент Ильхам Алиев поднял флаг страны в столице Карабаха — Ханкенди (армянский Степанакерт). В ноябре в городе прошел парад победы.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан и Армения не «противоборствующие стороны» и готовы финализировать мирный договор.