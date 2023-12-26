Песков заявил о готовности Баку и Еревана к финализации мирного договора
Азербайджан и Армения готовы финализировать мирный договор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Баку и Ереван не «противоборствующие стороны», они выражают готовность «к выходу на единый документ, на мирный договор».
В Санкт-Петербурге 26 декабря проходит неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собрал перед Новым годом президент России Владимир Путин.
На саммит приехали азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. При встрече они пожали руки, пишет «РИА Новости». Это первая встреча представителей двух стран после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана.
19–20 сентября Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.
Из Нагорного Карабаха после атаки выехали более 100 тыс. армян — большая часть населения региона.
В середине октября Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Карабаха — Ханкенди (армянский Степанакерт). В ноябре там прошел парад победы.