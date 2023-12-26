Песков заявил о готовности Баку и Еревана к финализации мирного договора

Никол Пашинян (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Азербайджан и Армения готовы финализировать мирный договор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Баку и Ереван не «противоборствующие стороны», они выражают готовность «к выходу на единый документ, на мирный договор».

В Санкт-Петербурге 26 декабря проходит неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собрал перед Новым годом президент России Владимир Путин.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время посещения музея-заповедника «Павловск» главами государств-участниц СНГ (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС) Во время совместного посещения главами государств-участников СНГ музея-заповедника «Павловск» (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters) Никол Пашинян, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев (слева направо) во время посещения музея-заповедника «Павловск» (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters) Главы стран-участниц СНГ на экскурсии в Янтарной комнате Екатерининского дворца музея-заповедника «Царское Село» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС) Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское Село» (Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости) Главы стран-участниц СНГ на экскурсии в Большом Петергофском дворце (Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости) Никол Пашинян, Сердар Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров и Ильхам Алиев (слева направо) в Екатерининском дворце в музее-заповеднике «Царское Село» (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

На саммит приехали азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. При встрече они пожали руки, пишет «РИА Новости». Это первая встреча представителей двух стран после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана.

19–20 сентября Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.

Из Нагорного Карабаха после атаки выехали более 100 тыс. армян — большая часть населения региона.

В середине октября Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Карабаха — Ханкенди (армянский Степанакерт). В ноябре там прошел парад победы.